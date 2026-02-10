Logo
Три знака која привлаче невоље

10.02.2026

18:07

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Неки људи као да привлаче компликоване ситуације. Астрологија открива која три хороскопска знака најчешће заврше усред невоље - чешће него остали.

Ован

Овнови д‌јелују брзо, често без дугог размишљања о посљедицама. Њихова храброст и склоност ризику могу их довести у ситуације које други мудро избјегавају. Када осјете изазов, реагују инстинктивно, а управо та импулсивност често им ствара проблеме, било у послу, љубави или пријатељствима, преноси Индекс.

Близанци

Близанци воле информације, трачеве и динамичне односе. Њихова знатижеља често их води у туђе приче и ситуације које их се можда уопште не тичу. Понекад кажу више него што би требали, а неспоразуми се тада брзо претворе у озбиљне компликације. Не траже невољу намјерно, али је лако пронађу.

Стријелац

Стријелци обожавају слободу и авантуру. Не подносе ограничења, а правила доживљавају као изазов. Управо због тога често прелазе границе, било у послу, односима или свакодневним ситуацијама. Њихова искреност зна бити брутална, а посљедице понекад стигну брже него што очекују.

