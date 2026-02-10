Logo
Три знака која никад неће имати празне џепове: Новац ће им стално долазити

10.02.2026

15:01

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Неки људи као да без напора привлаче новац и срећу. Астрологија открива три знака која живе у изобиљу и свијет окрећу у своју корист.

Постоје људи којима све некако иде од руке – прилике их проналазе саме, новац долази лакше него другима, а и људи им вјерују без много објашњавања.

Као да имају невидљиви магнет за изобиље, јер одређени знаци Зодијака једноставно знају како да „играју игру живота“.

Рак – тиха моћ привлачења

Ракови д‌јелују ненаметљиво, али њихова снага лежи у емоцијама и интуицији. Они тачно знају када да ћуте, када да саслушају и када да пруже подршку. Управо због тога људи им се радо обраћају и вјерују им, што им често отвара врата добрих пословних и финансијских прилика. Њихово изобиље не долази кроз агресивну амбицију, већ кроз односе које граде с пажњом и топлином.

Лав – рођени центар пажње

Лавови једноставно зраче самопоуздањем. Гд‌је год да се појаве, примијећени су, а та енергија често привлачи и новац и успјех. Њихова харизма и вјера у сопствене способности помажу им да преузму водеће улоге и остваре циљеве које други не би ни покушали. Када Лав ради оно што га заиста инспирише, срећа му постаје вјеран савезник.

Стријелац – срећа у покрету

Стријелчеви не воле стагнацију. Њихова радозналост, спремност на промјене и жеља за истраживањем често их доводе до прилика које другима промакну. Путовања, нови пројекти и храбри кораци доносе им финансијски напредак и осјећај слободе. Код Стријелца важи једно правило – што је више кретања, то је више шанси за успјех.

Рак, Лав и Стријелац имају различите путеве до успјеха, али им је заједничко једно – вјерују у себе и не плаше се да живе у складу с оним што јесу. Можда је баш сада право вријеме да и ви откријете како да своју астролошку снагу претворите у предност у свакодневном животу, преноси Информер.

