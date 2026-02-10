Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

10.02.2026
11:19
Једна од најчешћих погрешних претпоставки је да хибрид вука само изгледа попут вука, док се понаша попут припитомљеног пса. Стручњаци упозоравају да је истина управо супротна.
У Европи је све чешћа појава куповина хибрида вука и пса као кућног љубимца, а стручњаци упозоравају да такве животиње нису ни приближно питоме као што многи мисле.
Држање хибрида вука и пса као кућних љубимаца посљедњих година постаје све популарније, посебно међу љубитељима егзотичних и "дивљих" животиња. Алистручњаци упозоравају да се иза атрактивног изгледа крије озбиљан сигурносни и етички проблем, пише Агрархојте.
Хибриди вукова, односно крижанци паса и вукова, често се продају у иностранству по високим цијенама. Ипак, Министарство пољопривреде Њемачке савезне покрајине Хесен недавно је објавило упозорење грађанима да се такве животиње не купују и не држе као обични кућни пси.
"Ни под којим условима ове животиње не смију се држати као обични пси. Хибриди вукова се не понашају као пси", поручили су из министарства.
Према њиховим процјенама, понашање хибрида више наликује понашању полно зрелих вукова него домаћих паса. Такве животиње често су плашљивије, територијалније и осјетљивије на подражаје из околине. Уз то, код њих су израженији ловни и плијенски нагони, што повећава ризик напада на друге животиње, али и на људе.
Због тога се хибриде вука и пса не може дресирати и држати на исти начин као псе, а неадекватни увјети могу довести до агресије, бијега или непредвидивих реакција.
Министарство пољопривреде Хесена упозорава да су власници оваквих животиња најчешће потпуно неспремни за захтјеве које хибриди носе. У пракси се, наводе, често догађа да се животиње предају или буду одузете због кршења закона о добробити животиња.
Службеник министарства за добробит животиња наглашава да је збрињавање таквих јединки изнимно захтјевно.
"Свакој појединки потребан је прикладан дом у којем на крају може трајно живјети. Али чак и привремени смјештај за ове животиње захтијева не само високе сигурносне стандарде већ и опсежно стручно знање оних који се о њима брину", упозоравају надлежне службе.
