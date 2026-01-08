Logo
Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова

08.01.2026

16:57

Цвијановић: Српска одбрањена животима њених најбољих синова
Фото: АТВ

Република Српска је рођена у миру, а одбрањена животима њених најбољих синова. Дугујемо им вјечну захвалност, јер је њихова жртва уткана у темеље наше Републике, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ, на церемонији откривања и освештања Централног спомен - обиљежја погинулим борцима током Одбрамбено - отаџбинског рата.

"Нека овај споменик заувијек буде подсјетник на њихово херојство. Нека буде додатни подстрек да чувамо мир и слободу коју су за нас извојевали, али и наше заједничко огњиште - Републику Српску", нагласила је Цвијановићева.

Жељка Цвијановић

9. јануар - Дан Републике Српске

