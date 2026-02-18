Бијела кућа о прозивкама Зеленског: "Неправедно"

Извор:
18.02.2026
Амерички предсједник Доналд Трамп посвећен је постизању споразума о Украјини јер сматра да је неправедним да се губе животи и Украјинаца и Руса, саопштила је портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит.
Након коментара украјинског предсједника Владимира Зеленског да Трамп само Украјину позива на уступке како би се ријешио сукоб, Ливитова је подсјетила Кијев на неправедност наставка борбених дејстава.
"Мислим да би предсједник одговорио да не сматра да је праведно што хиљаде Украјинаца губи животе, а и Руса такође", рекла је Ливитова новинарима.
Она је додала да Трамп и његов тим одвајају значајно вријеме за рјешавање сукоба у Украјини, нагласивши да су трилатерални преговори одржани у Женеви имали напредак.
"Предстоји још један круг преговора у будућности", рекла је Ливитова, али није прецизирала када би тачно нови круг могао да се одржи.
Специјални изасланик америчког предсједника за мировне мисије Стивен Виткоф оцијенио је раније да је на преговорима у Женеви постигнут значајан напредак.
