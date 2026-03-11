Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Извор:
Агенције
11.03.2026
12:41
Коментари:0
Око 18.000 људи у Дрездену евакуисано је јутрос око 9 часова, након што је бомба из Другог свјетског рата откривена у близини моста Карола, преноси Дојче веле.
Локалне власти су саопштиле да су два сумњива предмета пронађена на обалама ријеке Елбе, а стручњаци су потврдили да је један од њих британска бомба од 250 килограма.
Blindgänger im Untergrund der Stadt— Forstler (@Forstler1) March 10, 2026
Bei den Angriffen vom 12.02. bis 15.02. fielen mehrere zehntausend Sprengbomben und Luftminen auf die Stadt, dazu bis zu 700.000 Brandbomben. Bei den Sprengbomben lag die Blindgängerrate bei 15-20%, d.h. es lagen mehrere tausend Blindgänger in… https://t.co/tyEnvabkrQ pic.twitter.com/Ecf32NOxzI
Очекује се да ће бомба бити деактивирана у великој операцији, којој је претходила највећа евакуација становништва у Дрездену од Другог свјетског рата.
Зона евакуације од 1.000 метара обухвата кључне знаменитости као што су Фрауенкирхе и Земперопера, као и седиште полиције и саксонски државни парламент.
Прошле године су у Дрезедену биле пронађене четири бомбе, током радова на рушењу моста Карола, што је довело до евакуације око 17.000 људи у августу.
Дрезден је био бомбардован тепихом бомби током великих савезничких напада у фебруару 1945. године, када је погинуло до 25.000 људи, а око 90 одсто центра града је било уништено.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
08
13
45
13
39
13
26
Тренутно на програму