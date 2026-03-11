Logo
Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Извор:

Агенције

11.03.2026

12:41

Коментари:

0
Драма у Њемачкој: Због бомбе евакуисано 18.000 људи

Око 18.000 људи у Дрездену евакуисано је јутрос око 9 часова, након што је бомба из Другог свјетског рата откривена у близини моста Карола, преноси Дојче веле.

Локалне власти су саопштиле да су два сумњива предмета пронађена на обалама ријеке Елбе, а стручњаци су потврдили да је један од њих британска бомба од 250 килограма.

Очекује се да ће бомба бити деактивирана у великој операцији, којој је претходила највећа евакуација становништва у Дрездену од Другог свјетског рата.

Зона евакуације од 1.000 метара обухвата кључне знаменитости као што су Фрауенкирхе и Земперопера, као и седиште полиције и саксонски државни парламент.

Прошле године су у Дрезедену биле пронађене четири бомбе, током радова на рушењу моста Карола, што је довело до евакуације око 17.000 људи у августу.

Дрезден је био бомбардован тепихом бомби током великих савезничких напада у фебруару 1945. године, када је погинуло до 25.000 људи, а око 90 одсто центра града је било уништено.

Њемачка

Бомба

