"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија

Аутор:

АТВ

11.03.2026

11:05

Коментари:

0
"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија
Фото: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Син посљедњег иранског шаха Реза Пахлави позвао је данас Иранце да "напусте улице" и да ради сопствене безбједности остану код куће.

"Драги сународници, улазимо у критичну фазу наше завршне борбе. Молим вас да се што прије опремите најважнијим потрепштинама и да, због властите безбједности, напустите улице и останете код куће", написао је он на мрежи Икс.

Поручио им је и да наставе са штрајком и да се не појављују на послу, како би показали солидарност, као и да наставе снажно да скандирају ноћу како би показали своје јединство.

Војним и безбедносним снагама је поручио да је ово њихова "посљедња шанса да се одвоје од репресивних снага и придруже се народу".

Раније данас, шеф полиције Ирана Ахмад Реза Радан упозорио је грађане да не излазе на улице на протесте због промјене режима, наводећи да ће особе које учествују у протестима бити третиране као непријатељи државе, преноси Танјуг.

Нетанјаху позвао Иранце на устанак

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху раније је позвао Иранце да устану против руководства те земље, док трају америчко-израелски напади на Иран.

"Више нећемо сматрати демонстрантом никога ко изађе на улице на захтјев непријатеља. Сматраћемо га непријатељем а не демонстрантом, и тако ћемо га третирати", рекао је Радан на државној телевизији, преноси данас Ројтерс.

Иран Техеран

Свијет

"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану

Он је казао да све иранске "снаге безбједности држе прст на обарачу".

Амерички предсједник Доналд Трамп је више пута раније позивао Иранце да свргну водство у Техерану, али их је такође позвао да не излазе на улице, у тренутку када трају америчко-израелски напади.

Реза Пахлави

Иран

