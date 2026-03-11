Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

Аутор:АТВ
11.03.2026
10:01
Иран је објавио списак потенцијалних циљева на којем се налазе канцеларије и имовина великих америчких технолошких компанија које послују на Блиском истоку, објавили су у сриједу ирански државни медији.
Списак, под насловом "Нове иранске мете", објавила је државна новинска агенција Тасним, а обухвата разне регионалне канцеларије, као и дата, "cloud" и развојне центре великих америчких технолошких компанија.
"Како се регионални рат шири и постаје рат за инфраструктуру, тако се постепено шири и опсег легитимних иранских циљева", наводи се у објави.
На списку се помињу канцеларије за које се тврди да су повезане са компанијама Гугл, Амазон, Мајкрософт, Нвидиа, ИБМ, Оракл и Палантир, а налазе се у Израелу и широм региона, укључујући Дубаи и Абу Даби.
Иранска револуционарна гарда и раније је спроводила операције против Амазонових дата центара у Дубаију и других стратешких центара у региону.
Прошле недјеље Иран је, према извјештајима државних медија, извео напад дроном на Амазонов дата центар у Бахреину. Иранске беспилотне летјелице такође су циљале два Амазонова постројења у Уједињеним Арапским Емиратима.
(Мондо)
