Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Аутор:

АТВ

11.03.2026

08:25

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Три дана након што је проглашен за новог врховног вођу Ирана, Моџтаба Хамнеи и даље се није појавио у јавности, нити је објавио било какву писану или видео поруку.

Разлози за то могли би бити безбједносни, али и здравствени.

Како наводи Њујорк тајмс, позивајући се на три иранска званичника који су говорили под условом анонимности због осјетљивости теме, постоји бојазан да би свака јавна комуникација могла открити његову локацију и тако га довести у опасност.

Да ли је повријеђен?

Али, према истим изворима, постоји и други разлог његове одсутности из јавности.

Хамнеи (56) је наводно повријеђен већ првог дана напада које су на Иран извели Израел и Сједињене Америчке Државе. Ирански званичници тврде да су током посљедња два дана од виших чланова власти добили информације да је Моџтаба Хамнеи задобио повреде, укључујући и повреде ногу.

Ипак, наводно је при свијести и налази се на врло сигурној локацији, уз ограничену комуникацију с остатком свијета.

Према писању њујоршког листа, и двојица израелских војних званичника изјавила су да су прикупљене обавјештајне информације довеле израелски одбрамбени систем до закључка да је Хамнеи задобио повреде ногу у нападу 28. фебруара.

До тог су закључка дошли чак и прије него што је у недјељу службено изабран за новог врховног вођу Ирана.

Потпуне околности и тежина његових повреда нису познате.

Дошао на челу Ирана након смрти оца

Хамнеи је на чело Ирана дошао након смрти свог оца, Алија Хамнеија, дугогодишњег врховног вође земље.

Он је погинуо 28. фебруара у израелском ваздушном нападу на комплекс државног вођства у самом средишту Техерана.

У истом нападу, погинули су и чланови његове најуже породице, супруга, син и мајка новог вође, као и неколико високих иранских одбрамбених званичника.

Због недостатка службених изјава и јавних наступа новог врховног вође, у Ирану и међународној заједници расте неизвјесност.

Остаје нејасно када би Моџтаба Хамнеи могао први пут јавно да наступи и потврди своје вођство у једном од најосјетљивијих тренутака за земљу у посљедњим деценијама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

