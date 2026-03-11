Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Аутор:АТВ
Три дана након што је проглашен за новог врховног вођу Ирана, Моџтаба Хамнеи и даље се није појавио у јавности, нити је објавио било какву писану или видео поруку.
Разлози за то могли би бити безбједносни, али и здравствени.
Како наводи Њујорк тајмс, позивајући се на три иранска званичника који су говорили под условом анонимности због осјетљивости теме, постоји бојазан да би свака јавна комуникација могла открити његову локацију и тако га довести у опасност.
Али, према истим изворима, постоји и други разлог његове одсутности из јавности.
Хамнеи (56) је наводно повријеђен већ првог дана напада које су на Иран извели Израел и Сједињене Америчке Државе. Ирански званичници тврде да су током посљедња два дана од виших чланова власти добили информације да је Моџтаба Хамнеи задобио повреде, укључујући и повреде ногу.
Ипак, наводно је при свијести и налази се на врло сигурној локацији, уз ограничену комуникацију с остатком свијета.
Према писању њујоршког листа, и двојица израелских војних званичника изјавила су да су прикупљене обавјештајне информације довеле израелски одбрамбени систем до закључка да је Хамнеи задобио повреде ногу у нападу 28. фебруара.
До тог су закључка дошли чак и прије него што је у недјељу службено изабран за новог врховног вођу Ирана.
Потпуне околности и тежина његових повреда нису познате.
Хамнеи је на чело Ирана дошао након смрти свог оца, Алија Хамнеија, дугогодишњег врховног вође земље.
Он је погинуо 28. фебруара у израелском ваздушном нападу на комплекс државног вођства у самом средишту Техерана.
У истом нападу, погинули су и чланови његове најуже породице, супруга, син и мајка новог вође, као и неколико високих иранских одбрамбених званичника.
Због недостатка службених изјава и јавних наступа новог врховног вође, у Ирану и међународној заједници расте неизвјесност.
Остаје нејасно када би Моџтаба Хамнеи могао први пут јавно да наступи и потврди своје вођство у једном од најосјетљивијих тренутака за земљу у посљедњим деценијама.
