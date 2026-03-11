Logo
Large banner

"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану

Аутор:

АТВ

11.03.2026

07:41

Коментари:

0
"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Шеф полиције Ирана Ахмад Реза Радан упозорио је грађане да не излазе на улице на протесте због промјене режима, наводећи да ће особе које учествују у протестима бити третиране као непријатељи државе.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху раније је позвао Иранце да устану против руководства те земље, док трају америчко-израелски напади на Иран.

"Више нећемо сматрати демонстрантом никога ко изађе на улице на захтјев непријатеља. Сматраћемо га непријатељем, а не демонстрантом, и тако ћемо га третирати", рекао је Радан на државној телевизији, преноси данас Ројтерс.

Он је казао да све иранске "снаге безбједности држе прст на обарачу".

Амерички предсједник Доналд Трамп је више пута раније позивао Иранце да свргну водство у Техерану, али их је такође позвао да не излазе на улице, у тренутку када трају америчко-израелски напади, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Израел Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто Зеленски треба да се плаши Трамповог рата са Ираном

Свијет

Зашто Зеленски треба да се плаши Трамповог рата са Ираном

3 ч

0
Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

Свијет

Израел објавио снимак: Убијен један од лидера Хезболаха

11 ч

0
У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

Економија

У БиХ због Ирана дивљају цијене: Ево колико је гориво тамо

11 ч

0
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху послао поруку Иранцима: Наредни дани доносе слободу, будите спремни

12 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Познато ко је наслиједио Епстонове милионе

3 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Погођена стамбена зграда у центру Бејрута; Пресретнуте ракете у Катару

3 ч

0
Разговарали Трамп и Путин: Разматра се ублажавање санкција руској нафти

Свијет

Разговарали Трамп и Путин: Разматра се ублажавање санкција руској нафти

3 ч

0
Зашто Зеленски треба да се плаши Трамповог рата са Ираном

Свијет

Зашто Зеленски треба да се плаши Трамповог рата са Ираном

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner