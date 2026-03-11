"Снаге безбједности држе прст на обарачу": Страшно упозорење издато у Ирану

Аутор:АТВ
Шеф полиције Ирана Ахмад Реза Радан упозорио је грађане да не излазе на улице на протесте због промјене режима, наводећи да ће особе које учествују у протестима бити третиране као непријатељи државе.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху раније је позвао Иранце да устану против руководства те земље, док трају америчко-израелски напади на Иран.
"Више нећемо сматрати демонстрантом никога ко изађе на улице на захтјев непријатеља. Сматраћемо га непријатељем, а не демонстрантом, и тако ћемо га третирати", рекао је Радан на државној телевизији, преноси данас Ројтерс.
Он је казао да све иранске "снаге безбједности држе прст на обарачу".
Амерички предсједник Доналд Трамп је више пута раније позивао Иранце да свргну водство у Техерану, али их је такође позвао да не излазе на улице, у тренутку када трају америчко-израелски напади, преноси Танјуг.
