Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу

Многи овај призор описују као догађај с готово „један према милијарду“ вјероватноће.
Моника Питинџер (Monica Pittenger) и њена сестра Кејти (Katie) прошлог мјесеца боравиле су на плажи у популарном туристичком одредишту Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas) када су у плићаку примијетиле нешто необично.
Пред очима изненађених купача на обалу су се почеле насукавати двије огромне рибе веслачице – ријетка дубокоморска створења која се готово никада не виђају јер живе на великим дубинама океана. Обје рибе биле су изузетно велике и још увијек живе, што је додатно изненадило људе на плажи, пише Клик.хр (Klik.hr).
Рибе веслачице често се називају и морским змијама због свог дугог, змијоликог тијела. У јапанском фолклору познате су као „рибе судњег дана“, јер се вјерује да њихов излазак на обалу најављује природне катастрофе попут снажних земљотреса или цунамија (tsunami). Та легенда постоји још од 17. вијека.
Посебно необично било је то што су сестре видјеле двије такве рибе истовремено. Ове животиње обично живе на дубинама већим од 900 метара, у такозваној „зони сумрака“, једном од најмање истражених дијелова океана.
Према истраживању објављеном 2018. године у часопису „Билтен Академије наука Јужне Калифорније“ (Bulletin of the Southern California Academy of Sciences), током посљедњих сто година уз обалу Калифорније забиљежено је само 19 случајева насукавања или виђења риба веслачица.
Рибе које су туристкиње видјеле биле су дуге око девет метара. Њихова тијела савијала су се попут свјетлуцаве врпце док су збуњени посјетиоци плаже посматрали призор.
Моника је почела снимати догађај, док је њена сестра Кејти одмах ушла у воду како би покушала помоћи животињама да се врате у море. Уз помоћ још неколико људи на плажи, обје рибе су пажљиво гурнуте назад у дубљу воду и убрзо су нестале у океану.
Одрасла риба веслачица може нарасти до око 11 метара дужине и тежити готово 600 килограма. Научници вјерују да се ове рибе обично појављују близу обале само када су болесне, озлијеђене или на самрти, због чега је виђење двије живе јединке додатно заинтригирало јавност.
Легенда о „рибама судњег дана“ поново је постала популарна након 2011. године, када се више ових риба појавило на обалама Јапана неколико мјесеци прије разорног земљотреса и цунамија у регији Тохоку (Tōhoku). Ипак, научници до данас нису пронашли доказе да ове рибе заиста могу предвидјети земљотресе.
