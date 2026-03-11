У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

Аутор:АТВ
11.03.2026
10:01
Коментари:0
Бањалучка полиција ухапсила је јуче четири особе због дроге.
Код особе И.И. из Билеће, пронађена је и одузета одређена количина марихуане.
"Лица Д.Л., Д.С. и З.В. сви из Бањалуке лишени су слободе, због почињених прекршаја из члана због почињених прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наведена лица су приликом контроле возила којим је управљало, одбила да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога", наведено је у саопштењу ПУ Бањалука.
О свему наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
46 мин0
Хроника
2 ч0
Хроника
11 ч0
Хроника
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
15
10
01
10
01
09
59
09
48
Тренутно на програму