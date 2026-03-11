Logo
У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

АТВ

11.03.2026

10:01

0
У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је јуче четири особе због дроге.

Код особе И.И. из Билеће, пронађена је и одузета одређена количина марихуане.

"Лица Д.Л., Д.С. и З.В. сви из Бањалуке лишени су слободе, због почињених прекршаја из члана због почињених прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ. Наведена лица су приликом контроле возила којим је управљало, одбила да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога", наведено је у саопштењу ПУ Бањалука.

О свему наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци.

О свему наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци.

Дрога

Бањалука

ПУ Бањалука

