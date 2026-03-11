Отац и син пронађени мртви: Нови детаљи трагедије код Лакташа

11.03.2026
09:32
Коментари:0
Три чахуре пронађене су на мјесту трагедије у гаражи у Шушњарима у којој су јуче пронађени мртви Ненад (51) и његов син Љубиша (28) Рачић, сазнаје "Глас Српске".
Поред тијела је пронађен и пиштољ и како је појаснио извор близак истрази највероватније се ради о убиству и самоубиству.
Појаснио је да се претпоставља да је отац усмртио сина, па себе, али то се још увијек испитује.
Хроника
Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?
- Изузете су парафинске рукавице и тек након вјештачења знаће се ко је заиста потегао оружје - рекао је извор.
Према незваничним информацијама у тренутку трагедије Ненадова супруга, а Љубишина мајка, била на послу.
Мотив још није познат, а како се незванично сазнаје између оца и сина је било одређених размирица и претпоставља се да је свему претходила свађа. Полиција и тужилаштво истражују све околности овог случаја.
Из бањалучког Окружног тужилаштва јуче су саопштили да је проналазак беживотних тијела пријављен Полицијској станици Лакташи 10. марта око 12 часова.
- У гаражи породичне куће у Шушњарима, град Лакташи, данас, 10 марта, пронађена су два беживотна тијела Н. Р. (51) и Љ.Р. (28) из Шушњара. На лицу мјеста пронађено је ватрено оружје- пиштољ. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управе Бањалука. Тужилац је наложио да се изврши обдукција беживотних тијела ради утврђивања тачног времена и узрока смрти која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске - наведено је у саопштењу.
Хроника
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви
Појашњава се да су током увиђаја изузете парафинске рукавице за потребе вјештачења на присуство барутних честица.
- Тужилац је наложио и предузимање других потребних радњи и мјера на утврђивању околности догађаја - рекли су у тужилаштву не наводећи детаље.
Мјештани Шушњара у улици Бабића ријека гдје се десила трагедија, јуче су причали да су у из гараже породице Рачић прије трагедије чули неку лупу као да нешто раде.
Истакли су да нико није видио шта се десило нити се чуо пуцањ из њихове куће.
- Наводно су нађени у гаражи и ваљда се поубијали. Како смо чули само њих двојица су сами били ту. Нико не зна шта се десило и ко је на кога пуцао. Ово је велика трагедија за све нас - рекао je један мјештанин
Истакао је да он није имао проблема са том породицом и није чуо да су имали већих сукоба.
Комшије породице Рачић испричали су да је Ненад био грађевински радник, док је Љубиша радио у Словенији и повремено је долазио кући.
Хроника
Хроника
Хроника
Хроника
