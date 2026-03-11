Logo
Large banner

Отац и син пронађени мртви: Нови детаљи трагедије код Лакташа

11.03.2026

09:32

Коментари:

0
Отац и син пронађени мртви: Нови детаљи трагедије код Лакташа
Фото: ATV

Три чахуре пронађене су на мјесту трагедије у гаражи у Шушњарима у којој су јуче пронађени мртви Ненад (51) и његов син Љубиша (28) Рачић, сазнаје "Глас Српске".

Поред тијела је пронађен и пиштољ и како је појаснио извор близак истрази највероватније се ради о убиству и самоубиству.

Отац усмртио сина?

Појаснио је да се претпоставља да је отац усмртио сина, па себе, али то се још увијек испитује.

Лакташи отац син убиство и самоубиство

Хроника

Нови детаљи трагедије код Лакташа: Позната имена оца и сина, свему претходила свађа?

- Изузете су парафинске рукавице и тек након вјештачења знаће се ко је заиста потегао оружје - рекао је извор.

Према незваничним информацијама у тренутку трагедије Ненадова супруга, а Љубишина мајка, била на послу.

Мотив непознат

Мотив још није познат, а како се незванично сазнаје између оца и сина је било одређених размирица и претпоставља се да је свему претходила свађа. Полиција и тужилаштво истражују све околности овог случаја.

Из бањалучког Окружног тужилаштва јуче су саопштили да је проналазак беживотних тијела пријављен Полицијској станици Лакташи 10. марта око 12 часова.

- У гаражи породичне куће у Шушњарима, град Лакташи, данас, 10 марта, пронађена су два беживотна тијела Н. Р. (51) и Љ.Р. (28) из Шушњара. На лицу мјеста пронађено је ватрено оружје- пиштољ. Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, заједно са полицијским службеницима Полицијске управе Бањалука. Тужилац је наложио да се изврши обдукција беживотних тијела ради утврђивања тачног времена и узрока смрти која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске - наведено је у саопштењу.

Возило Градског гробља

Хроника

Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

Појашњава се да су током увиђаја изузете парафинске рукавице за потребе вјештачења на присуство барутних честица.

- Тужилац је наложио и предузимање других потребних радњи и мјера на утврђивању околности догађаја - рекли су у тужилаштву не наводећи детаље.

Комшије чуле лупу

Мјештани Шушњара у улици Бабића ријека гдје се десила трагедија, јуче су причали да су у из гараже породице Рачић прије трагедије чули неку лупу као да нешто раде.

Истакли су да нико није видио шта се десило нити се чуо пуцањ из њихове куће.

- Наводно су нађени у гаражи и ваљда се поубијали. Како смо чули само њих двојица су сами били ту. Нико не зна шта се десило и ко је на кога пуцао. Ово је велика трагедија за све нас - рекао je један мјештанин

Истакао је да он није имао проблема са том породицом и није чуо да су имали већих сукоба.

Комшије породице Рачић испричали су да је Ненад био грађевински радник, док је Љубиша радио у Словенији и повремено је долазио кући.

(Глас Српске)

Подијели:

Тагови :

Убиство самоубиство Лакташи

Шушњари тијела оца и сина

Šušnjari

Убиство

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Филмска потјера: Тинејџер бјежао полицији, закуцао се у банкину, па одјурио пјешке

Србија

Филмска потјера: Тинејџер бјежао полицији, закуцао се у банкину, па одјурио пјешке

59 мин

0
Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу

Наука и технологија

Туристи престрављени: На плажу испливале "рибе Судњег дана", њихов излазак наводно најављује катастрофу

1 ч

0
Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора

Свијет

Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора

1 ч

0
Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

Свијет

Њујорк тајмс: Жив је, повријеђен?

1 ч

0

Више из рубрике

Камионџија покушао да подмити полицајце у Градишци, они га ухапсили

Хроника

Камионџија покушао да подмити полицајце у Градишци, они га ухапсили

2 ч

0
Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи

Хроника

Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешкој несрећи

11 ч

0
Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

Хроника

Сраман случај из Српске: Оптужена да је опљачкала тетку на самрти

11 ч

0
Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом

Хроника

Везали баку и сатима се иживљавали над њом: Овако су се бранили пред тужилаштвом

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

15

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

10

01

У Бањалуци ухапшене четири особе због дроге

10

01

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

09

59

Стигле прве казне за пумпаџије због цијена горива

09

48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner