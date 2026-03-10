Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

Аутор:АТВ
Беживотна тијела оца и сина пронађена су у Шушњарима код Лакташа, сазнаје АТВ.
Како сазнајемо, ради се о Н.Р. и Љ.Р.
Прве незваничне информације указују да се ради о убиству и самоубиству, што се детаљно провјерава.
”Данас око 12 часова Полицијској станици Лакташи пријављено је да су у мјесту Шушњари пронађена два беживотна тијела”, потврђено је у ПУ Бањалука.
На лице мјеста упућена је Хитна помоћ и полиција и више информација биће познато након увиђаја, којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
