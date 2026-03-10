Logo
Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви

10.03.2026

15:01

Хорор код Лакташа: Познат идентитет оца и сина који су пронађени мртви
Беживотна тијела оца и сина пронађена су у Шушњарима код Лакташа, сазнаје АТВ.

Како сазнајемо, ради се о Н.Р. и Љ.Р.

Лакташи отац син убиство и самоубиство

Хроника

Ужас у Лакташима: У ауту нађена тијела оца и сина!

Прве незваничне информације указују да се ради о убиству и самоубиству, што се детаљно провјерава.

”Данас око 12 часова Полицијској станици Лакташи пријављено је да су у мјесту Шушњари пронађена два беживотна тијела”, потврђено је у ПУ Бањалука.

На лице мјеста упућена је Хитна помоћ и полиција и више информација биће познато након увиђаја, којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

