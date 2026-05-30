Бањалука добија прву јавну гаражу

Аутор:Лана Остојић
Сутерен, приземље и три спрата - тако ће према најава бањалучког градоначелника изгледати прва јавна гаража у Бањалуци, која би требало да се налази код тржног центра Зенит и понуди око 500 паркинг мјеста.
За возаче који свакодневно круже центром града у потрази за слободним мјестом, ово би могао бити корак ка дуго очекиваном растерећењу, али не и рјешењу проблема у потпуности.
"То ће значити доста да се олакша и паркирање и циркулација саобраћаја у граду",
"Наравно да треба гаража, јер има превише аута",
"То ће помоћи овај дио града, али да ће помоћи суштину у граду – неће помоћи ништа у граду. У граду треба преко 3 хиљаде мјеста и више", наводе грађани.
Град Бањалука ће градити гаражу из кредитног задужења од 10 милиона КМ.
Према приједлогу одлуке, кредит би се враћао до 10 година, уз каматну стопу до 7,5 одсто. Очекује се да радови почну у августу ове године.
"Ја могу да кажем , ако све буде ишло планираном динамиком – да ћемо ми већ крајем августа, у септембру мјесецу, имати већ видљиву јавну гаражу, гдје ће већ вјероватно партер и први ниво бити завршени. Тако да ће се тада већ видјети сами обриси, а инсистираћемо да се уради наравно и прије самог рока", Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
У званичном документу који је упућен одборницима наводи се изградња једне јавне гараже, али без прецизно дефинисане локације, катастарских парцела или тачног обухвата пројекта. Тренутно су у поступку јавне набавке, чиме би званично требало да почне процедура избора извођача радова.
"Ми као одборници смо дали бланко подршку градоначелнику, с обзиром да нисмо апсолутно имали никакав пројекат, никакво идејно рјешење, нисмо знали колико је то тачно паркинг мјеста. Говорило се о 420 сад видимо да је то 500 паркинг мјеста. 10 милиона је кредит подигнут за ово – да ли ће то толико коштати или неће, то ћемо тек да видимо, с обзиром на то да градска администрација има често праксу да имају додатне непредвиђене радове", рекао је Дијана Јешић, одборник НФ у Скупштини града Бањалука.
Иако једна гаража не може у потпуности ријешити проблем, ово је пројекат који је Бањалуци већ одавно потребан, сматра и Игор Радојичић.
"У граду је огроман проблем паркирања, број возила је сваке године све већи, незаустављиво расте већ 20 година. Паркирање у центру града је најскупље када је хоризонтално – кад се заузима површина, најскупље у сваком смислу, не само финансијском, већ и организационом. Тако да су јавне гараже неопходност и ево градња прве велике такве у БЛ је нешто што је свакако позитивно и треба поздравити", рекао је Игор Радојичић, одборник у Скупштини града Бањалука.
Бањалуци су потребни и други пројекти попут овог, сматра СНСД-ов Ненад Талић. Сматра да одборници треба да размотре и подрже овакве пројекте.
"Оно што је нека наша идеја, превасходно говорим за одборнике СНСД-а, али вјерујем да ће подржати свакако и остали одборници, да је оваквих гаража и паркинга потребно да се изгради још у граду Бањалука да ми већ то инсистирамо, предлажемо", рекао је Ненад Талић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Јавни позив за изградњу гараже ће бити расписан 20 дана, а рок за извођење радова биће 8 мјесеци.
