Logo
Large banner

Обустављен саобраћај у центру Бањалуке

Аутор:

АТВ
29.05.2026 10:03

Коментари:

0
Обустављен саобраћај у центру Бањалуке
Фото: АТВ

У центру Бањалуке данас, 29. маја, од пет часова обустављен је саобраћај.

Како је саопштено из Градске управе Бањалуке обустава ће трајати до 31. маја до 12 часова.

Саобраћај ће бити обустављен:

  • У Улици Теодора Колокотрониса на дијелу од пјешачког семафора, до раскрснице са Улицом Ђуре Даничића
  • У Улици Горана Радуловић Бимбе до раскрснице са Улицом Милана Ракић
  • У Улици Ђуре Даничића, на дијелу од Улице Теодора Колоктрониса, до Улице Иве Лоле Рибар.

"За вријеме трајања обуставе саобраћаја регулисање и преусмјеравање саобраћаја се на прописан начин од стране припадника службених лица МУП-а", казали су из Градске управе Бањалука и замолили су све учеснике у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја.

Судар у Јабланици

Хроника

Директан судар у БиХ, више повријеђених

Саобраћај је затворен због одржавања фестивала "Мото Фест".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

саобраћај

Бањалука

обустава саобраћаја

Мото Фест

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Бањалуци се издаје стан за 4.000 КМ

Бања Лука

У Бањалуци се издаје стан за 4.000 КМ

16 ч

0
Вода Бањалука редукција

Бања Лука

Бањалука: Комшија, не троши толико воде, пријавићу те

17 ч

0
Влада Републике Српске

Бања Лука

Влада Српске подржала проширење капацитета продуженог боравка у 4 школе у Бањалуци

19 ч

0
Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

Бања Лука

Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

1 д

0

  • Најновије

14

02

Прекомјерно гледање у екране узрокује ''дигиталну главобољу'': Све чешће се јавља код младих

14

01

Замагљен вид није само умор: Симптоми рака ока које не смијете занемарити

14

01

Убица цијена отворио и трећу продавницу

13

51

Авио-компаније пооштриле правила у авиону због навике многих путника

13

46

Удес на Старчевици: Дјевојке повријеђене у судару мотоцикла и камиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner