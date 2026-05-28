Бањалука: Комшија, не троши толико воде, пријавићу те

Аутор:Инес Ђанковић
Било је довољно мање од седам дана да се Бањалука загрије на љетним температурама и да град почне са апелима за штедњу воде. Свако љето иста прича, исти апел и исте пријетње. Градски штаб за ванредне ситуације већ је усвојио сет превентивних мјера с циљем очувања уредног водоснабдијевања на подручју Бањалуке током предстојећег сушног периода.
Градски штаб за ванредне ситуације једногласно је усвојио приједлог да се донесе одлука о мјерама штедње и ограничене потрошње воде из јавне водоводне мреже током сушног периода. Упутили су апел грађанима и привредним субјектима да воду користе рационално и одговорно како би водоснабдијевање остало стабилно током љетних мјесеци, наводи се на сајту Града Бањалука.
Грађани су већ навикли на апеле који се понављају из године на годину. Навикли су и да залијевају баште и цвијеће, али и да се расхладе у приватним базенима. Свјесни су да воду не треба расипати и да нико не би требало да се суочава са њеном несташицом.
Ево шта су поручили Бањалучани:
„Волио би да сви имају воде. Волио би да се сви домаћински понашамо“.
„Мислим да је то стварно паметно јер доста људи троши воду без икаквих потреба“.
„Ја мислим да је одавно уведена та пракса кориштења воде у злим намјерама“.
„Вода би се требала чувати у то доба. Овај народ није нормалан свакако и ја их уопште не подносим“.
Док из града апелују, а љето није ни почело, правници поручују да могућности и основа за ограничавање потрошње воде не постоји. Исто као ни могућност да било ко буде кажњен јер не поштује апел градског штаба за ванредне ситуације. Уколико то не буде јасно прописано.
„Сваки грађанин нормално има право да неограничено користи своју воду коју нормално плаћа. Ви имате право да потрошите воду и да платите воду. Наравно да свијест грађана треба да буде таква. Али у тим моментима ако дођемо у стање елементарне непогоде и суше и онда у том моментима се доносе такве одлуке. И тим одлукама које буду донесене тек када прогласите стање елементарне непогоде суше , можете донијети одлуку којим ћете прописати санкције и начин кориштења воде“, рекао је Стојан Вукајловић, адвокат.
У Бањалуци је водоводна мрежа стара у просјеку 50 година, истог годишта су и пумпе, а цијеви броје богатих 70 година, па тако пола воде иде на губитке, тачније 53,63 %. Поскупљење воде ипак даје резултате, поручују из Водовода. Идеално није, али минус је у прва четири мјесеца ове године 250 хиљада КМ, док је у истом периоду прошле године минус био готово два милиона марака. Да би Бањалука имала ријешено водоснабдијевање потребно је пола милијарде КМ и 25-30 година. За сада Бањалучанима само нада да сувих чесми неће бити.
„Град Бањалука ће имати уредно водоснабдијевање са овог подручја Туњица. Нисмо ми сад за то да не треба залити башту никако, али је мало треба залити, а не да је натапамо. Да је нормално залијемо и сугеришем на грађане да ми потрошњу удупламо навече, а то је у вечерњим часовима од 19 до 23 и те пикове, како их ми називамо, немогуће да и један систем испрати“, рекао је Радован Мајкић, директор предузећа Водовод а.д. Бањалука.
Кубик воде у Бањалуци кошта 1,35 КМ. И то није довољно да закрпи све рупе у Водоводу . Битно је да редукција, барем по обећањима, неће бити. Али и даље има бесплатних прикључака, али и минуса. О томе у некој другој причи.
