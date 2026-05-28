"Из медицинске документације Механизма јасно да су велика оштећења које има генерал Младић"

Српски љекари су прегледали медицинску документацију генерала Ратка Младића, која је породици и одбрани достављена из Хага и из које се недвосмислено види да су велика оштећења које је претрпио усљед можданих удара, рекао је Срни генералов син Дарко Младић.
Младић је навео да српски љекари на основу тога сад пишу свој извјештај.
"Пишу сад, пишу тамо. Велика су оштећења на основу тог скена који смо добили, иако и даље нисмо добили оно што смо тражили, а то је магнетна резонанца, која има много бољу резолуцију и може много боље да покаже све што треба да се види, али и овако на ЦТ се видело да је имао велика оштећења", рекао је он.
Дарко Младић је нагласио да су и хашки љекари прихватили да је његов отац имао мождани удар, иако су у почетку говорили да га није било.
"Када су урадили ЦТ 2. маја онда је он показао и то што се десило 10. априла. Проблем са ЦТ-ом је тај што се он и не ради кад је неко тек имао мождани удар и не може да покаже адекватно оштећења у прва 24 сата", рекао је Младић.
Он је навео да му је државни секретар у Министарству Србије за људска и мањинска права и друштвени дијалог Ливија Павићевић, која је у Хагу посјетила његовог оца и Мићу Станишића пренијела очеву ситуацију коју је и сам видио.
"Она је ишла да би се уверила у стање, није ишла да разговара са неким од званичника трибунала, да би погледала стање, да би на неки начин поручила да се Србија труди, да их није заборавила", рекао је Младић.
Он је додао да се са оцем није чуо данас, али да је јуче имао два телефонска контакта са њим од 10-15 минута и да је комуникација углавном једнострана, односно да генерал Младић врло мало говори.
Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар, а 2. маја још један, након чега му се здравствено стање додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу више пута је одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију
