Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

Док се домаћа привреда суочава са све већим изазовима на европском тржишту, подстицаји Министарства привреде и предузетништва Републике Српске за бројна предузећа представљају важан ослонац за развој, модернизацију и очување конкурентности.
Један од примјера успјешног кориштења подстицаја је и градишко предузеће "Миленковац" које се бави обрадом метала и које је у протеклих шест година кроз различите програме подршке добило око 450 хиљада марака.
Савремена производња, нове ЦНЦ машине и млади стручни кадар данас су заштитни знак предузећа "Миленковац". Захваљујући подстицајима, дио инвестиција усмјерен је у набавку модерне опреме која повећава продуктивност и омогућава конкурентнији наступ на иностраном тржишту.
"Нисмо нажалост у стању да сваке године аплицирамо за нека нова технолошка рјешења, и отприлике то радимо сваке друге године. Није проблем у министарству него у нама је проблем пошто ми аплицирамо тек можемо нешто исфинансирати онда то урадимо а потом аплицирамо на Јавне позиве које објављује министарство привреде и предузетништва и у принципу редовно добијамо те подстицаје када за њих аплицирамо", рекао је Жарко Илић, власник "Миленковац" из Градишке.
Посебно важна била је изградња фотонапонске електране за властите потребе. Истичу да ће им производња електричне енергије помоћи да ублаже посљедице европског механизма ЦБАМ, односно нових правила која се односе на емисије угљен-диоксида и оптерећења извозника. Кадровско јачање компаније базирано је на младим људима који су кроз процес дуалног образовања стекли прва практична знања.
"Радим овдје већ четири године и по занимању сам машински инжињер и цијевни ласер нам служи да нешто што смо прије сјекли на трачним пилама то радимо овдје Тиме је продуктивност повећана јер прије смо користили и стубне бушилице и неки компликованији облици су се радили доста спорије на ЦНЦ машинама а сада све то ради једна машина", каже радник Тамара Сладојевић.
Значајну подршку привредници у Градишци добијају и од градске управе кроз локалне новчане подстицаје, али и повољне услове пословања у Агрозони Нова Топола.
(РТРС)
