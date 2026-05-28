ЛИСТА: Влада Српске одредила максималне марже за лијекове и намирнице

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:3
Влада Републике Српске данас је донијела одлуку о одређивању марже за одређене животне намирнице, храну за дојенчад и бебе и за средства за хигијену, као и за лијекове.
Одлуком се прописује максимална маржа одређених производа од шест одсто у велепродаји, те осам одсто у малопродаји.
Овом одлуком одређена је максимална маржа за:
Одлуком се прописује и маржа на лијекове, и то максимална маржа од осам одсто у велепродаји и 20 одсто у малопродаји.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", а престаје да важи 31. децембра 2026. године.
Влада Републике Српске данас је утврдила више приједлога закона по хитном поступку, и то Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.
Утврђен је и Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске, по хитном поступку, те Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске.
