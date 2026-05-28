ЛИСТА: Влада Српске одредила максималне марже за лијекове и намирнице

Стеван Лулић
28.05.2026 13:23

3
Сједница Владе Републике Српске
Влада Републике Српске данас је донијела одлуку о одређивању марже за одређене животне намирнице, храну за дојенчад и бебе и за средства за хигијену, као и за лијекове.

Одлуком се прописује максимална маржа одређених производа од шест одсто у велепродаји, те осам одсто у малопродаји.

Овом одлуком одређена је максимална маржа за:

  • Со за људску исхрану - паковање од 0,5 до 1,6 кг,
  • Животињска маст - свињска маст,
  • Уље сунцокретово - паковање од 0,9 кг/л до 5,5 кг/л,
  • Биљна маст,
  • Пастеризовано и стерилизовано млијеко - паковање до 1,6 кг/л,
  • Јогурт - паковање до 1,6 кг/л,
  • Пшенично брашно - сва паковања,
  • Хљеб од пшеничног брашна,
  • Шећер кристал - паковање од 0,5 кг до 5,5 кг,
  • Храна за дојенчад и храна за бебе - искључиво замјена за мајчино млијеко,
  • Пелене за дјецу и за одрасле,
  • Детерџент за суђе, течни - паковање до 1 л,
  • Детерџент за прање веша у праху - паковање до 3 кг.

Одлуком се прописује и маржа на лијекове, и то максимална маржа од осам одсто у велепродаји и 20 одсто у малопродаји.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", а престаје да важи 31. децембра 2026. године.

Влада Републике Српске данас је утврдила више приједлога закона по хитном поступку, и то Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, Приједлог закона о допуни Закона о Фонду за реституцију Републике Српске, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.

Утврђен је и Приједлог закона о допуни Закона о Акцијском фонду Републике Српске, по хитном поступку, те Приједлог закона о измјенама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске.

