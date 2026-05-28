Крвави напад у Швајцарској: Избо троје људи уз узвике "Алаху екбер"

Аутор:

АТВ
28.05.2026 14:05

Фото: Pexel/Pixabay

У нападу ножем на пролазнике на жељезничкој станици у швајцарском граду Винтертуру, мушкарац, швајцарски држављанин, јутрос је избо и повриједио троје људи.

У саопштењу које преноси „Свис-инфо“ наводи се да је полиција кантона Цирих касније ухапсила осумњиченог нападача, мушкарца старог 31 годину, који је побјегао са мјеста злочина.

Мотив напада још је нејасан и предмет је текуће истраге.

Према ријечима неколико очевидаца који су разговарали са листом „Блик“, мушкарац је приликом напада узвикивао „Алаху екбер“.

Напад се догодио око 8.30 часова, а повријеђене су три особе, старости 28, 43 и 52 године, које су превезене у болницу.

