Крвави напад у Швајцарској: Избо троје људи уз узвике "Алаху екбер"

У нападу ножем на пролазнике на жељезничкој станици у швајцарском граду Винтертуру, мушкарац, швајцарски држављанин, јутрос је избо и повриједио троје људи.
У саопштењу које преноси „Свис-инфо“ наводи се да је полиција кантона Цирих касније ухапсила осумњиченог нападача, мушкарца старог 31 годину, који је побјегао са мјеста злочина.
Мотив напада још је нејасан и предмет је текуће истраге.
Four stabbed by knifeman shouting 'Allahu Akbar' at Switzerland train station in front of terrified children https://t.co/AJwejsaTcO pic.twitter.com/DYhMMKpG22— New York Post (@nypost) May 28, 2026
Према ријечима неколико очевидаца који су разговарали са листом „Блик“, мушкарац је приликом напада узвикивао „Алаху екбер“.
Напад се догодио око 8.30 часова, а повријеђене су три особе, старости 28, 43 и 52 године, које су превезене у болницу.
