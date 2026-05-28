Пас напао дијете у центру града: Грађани дозивали у помоћ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пас расе ротвајлер напао је данас једно дијете у центру Крагујевца, сазнаје ИнфоКГ. На срећу, дијете није повријеђено, јер га је пас повукао за ногавицу. Полиција је одмах реаговала, ухватила пса, ког је преузела Служба зоохигијене. Полиција утврђује ко је власник пса и све околности догађаја.
Код поште у центру Крагујевца данас око 11 сати је група људи позивала у помоћ полицију. Припадници крагујевачке Полицијске управе су им пришли и видјели пса расе ротвајлер, за ког су грађани тврдили да је агресиван и да их напада.
Грађани су изјавили да је туда пролазила група малишана из вртића и да је пас повукао једно дијете за ногавицу. На срећу, дијете није повријеђено. Полиција је одмах ухватила пса и сачекала Службу зоохигијене Јавног комуналног предузећа "Шумадија", која га је преузела.
Полицијска управа Крагујевац сада утврђује ко је власник пса и све околности овог догађаја.
