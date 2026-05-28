Упаљен систем за узбуњивање због машина познатог бренда

АТВ
28.05.2026 11:10

Фото: Screenshot / YouTube

Систем за узбуњивање о небезбједним производима НЕПРО у Србији објавио је упозорење за више модела тракторских косилица робне марке СТИЛ због ризика од пожара.

Потрошачима је упућен позив да престану са коришћењем спорних уређаја и обрате се дистрибутерима.

Како је наведено, повлачење производа се односи на тракторске косилице намијењене за кошење великих травњака, и то моделе:

  • РТ 4112.1 СЗ – 61652000013
  • РТ 5097.1 З – 61602000024
  • РТ 5112.1 З – 61600113256
  • РТ 6112.1 ЗЛ – 61702000029

Произвођач је компанија СТИЛ Тирол ГмбХ.

Ризик од цурења горива и пожара

Према информацијама објављеним у систему НЕПРО, проблем може настати због нежељеног контакта између цријева за гориво на улазу у карбуратор и кућишта филтера ваздуха.

Због тога може доћи до цурења горива, што у одређеним околностима може изазвати термички инцидент односно пожар.

Слиједи повлачење и замјена карбуратора

Као мјера заштите потрошача предвиђено је повлачење производа са тржишта и опозив од крајњих корисника, уз замјену карбуратора на обухваћеним уређајима.

Потрошачима који посједују наведене моделе савјетује се да одмах престану да користе косилице и контактирају овлашћене сервисере или продајна мјеста ради додатних инструкција и сервисне интервенције, преноси "Б92".

