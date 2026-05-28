Упаљен систем за узбуњивање због машина познатог бренда

Аутор:АТВ
Коментари:0
Систем за узбуњивање о небезбједним производима НЕПРО у Србији објавио је упозорење за више модела тракторских косилица робне марке СТИЛ због ризика од пожара.
Потрошачима је упућен позив да престану са коришћењем спорних уређаја и обрате се дистрибутерима.
Како је наведено, повлачење производа се односи на тракторске косилице намијењене за кошење великих травњака, и то моделе:
Произвођач је компанија СТИЛ Тирол ГмбХ.
Према информацијама објављеним у систему НЕПРО, проблем може настати због нежељеног контакта између цријева за гориво на улазу у карбуратор и кућишта филтера ваздуха.
Друштво
АМС упозорава возаче: Опрез, очекују се киша и пљускови
Због тога може доћи до цурења горива, што у одређеним околностима може изазвати термички инцидент односно пожар.
Као мјера заштите потрошача предвиђено је повлачење производа са тржишта и опозив од крајњих корисника, уз замјену карбуратора на обухваћеним уређајима.
Хроника
Језив злочин у Старој Пазови: Убила мужа сјекиром на спавању, па га бацила на њиву
Потрошачима који посједују наведене моделе савјетује се да одмах престану да користе косилице и контактирају овлашћене сервисере или продајна мјеста ради додатних инструкција и сервисне интервенције, преноси "Б92".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
12
42
12
39
12
37
12
35
12
34
Тренутно на програму