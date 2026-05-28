Са зграде Жељезнице Србије у Звечану скинут натпис на ћирилици

Службеници министарства економије привремених приштинских институција, уз асистенцију припадника тзв. косовске полиције упали су данас и преузели објекат Жељезнице Србије у Звечану одакле су скинули натпис на ћирилици и поставили латинични натпис "Жељезничка инфраструктура Косова" исписан на српском и албанском језику.
На објекту жељезнице окачена је и застава такозваног Косова.
Током акције, у Звечану су били министарка економије у техничком мандату привремених институција у Приштини, Артане Ризваноли из покрета Самоопредјељење, као и шеф тзв. косовске полиције Џељаљ Свечља.
Иначе, у АП Косову и Метохији данас је почела кампања за предстојеће превремене изборе који ће бити одржани 7. јуна.
(Танјуг)
