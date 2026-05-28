Почео први Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:1
У Бањалуци је данас почео први Европски самит о економији и безбједности, организован под покровитељством Голд институт за међународну сарадњу.
Предсједавајући скупа је Мајкл Флин, амерички генерал и бивши савјетник Доналда Трампа за националну безбједност.
Током отварања самита организован је свечани пријем и радна вечера.
Госте је дочекао предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Више од стотину учесника из 20 земаља стигло је у Бањалуку. Из САД и Европе на самиту учествују истакнути појединци из свијета политике, безбједности, дипломатије и бизниса.
На данашњој церемонији отварања обратиће се предсједник „Голд института“ Ели Голд и Ана Тришић Бабић из Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
Генерал Флин говориће о будућности трансатлантске безбједности у мултиполарном свијету, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић о дипломатској и економској визији Републике Српске, док ће предсједник Владе Саво Минић учествовати у завршним обраћањима која би требало да одреде оквир за наставак трансатлантског дијалога са Балканом.
Са учесницима самита сутра би, по повратку из Москве, требало да разговара и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
У Бањалуци је отворена Канцеларија Голд института за међународну стратегију Европа, чиме је Бањалука постала први европски представник ове вашингтонске организације.
