Додик: Докторанди неће остати без посла

АТВ
28.05.2026 07:35

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији у Бањалуци
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио је данас да ће у Влади Српске покренути иницијативу за рјешење питања статуса великог броја докторанада из Српске који студирају у Србији, а нису успјели да докторирају у предвиђеном року, због блокаде и отежаног функционисања тамошњих универзитета у посљедњих годину и по.

Ради се о великом броју докторанада, запослених на јавним универзитетима у Републици Српској, који би, због такве ситуације могли да остану без посла, а универзитети без већ скоро па готових доцената.

"То је за нас као елементарна непогода, морамо да реагујемо и ја ћу са људима у Влади Републике Српске видјети да нађемо системско рјешење. Тим људима мора да се да нови рок, да се задржи њихов статус и да видимо на који начин они могу да заврше своје студије и стекну неопходна звања", рекао је Додик у Москви за медије из Републике Српске.

Најављујући пуну подршку докторандима, Додик је навео да они нису криви за насталу ситуацију и објаснио и на овом примјеру како се дешавања у Србији рефлектују и на Републику Српску.

"То говори колико је било погрешно обустављање наставе и других процеса на универзитетима", прокоментарисао је предсједник СНСД и указао на конкретне посљедице.

Додик је истакао да се не треба потцијенити ниједну науку нити научну грану, али и указао да се само може замислити какво ће образовање студенти медицине и неких других егзактних наука стећи са прекинутим процесом.

Он је нагласио да подржава те људе и да ће са сарадницима учинити све да институционално и системски буде отклоњен тај проблем.

"Ми ћемо то ријешити кроз одлуку Владе, а ако је потребно, мијењаћемо и Закон - поручио је предсједник СНСД и упозорио да "ти људи не смију имати посљедице, јер их они нису проузроковали", преноси РТРС.

Више десетина запослених на јавним универзитетима у Источном Сарајеву и Бањалуци је на докторским студијама на универзитетима у Србији, углавном из области за које не постоје студије трећег циклуса у Републици Српској.

Због једноипогодишњих проблема у функционисању високошколских установа у Србији, нису могли да докторирају у предвиђеном року, па по истеку рока избора на универзитетима на којима раде, остају без посла, ако не буде нађено системско рјешење.

Закон о високом образовању Републике Српске није могао да предвиди ситуацију, каква је била на универзитетима у Србији у претходних годину и по, па је за рјешавање насталог проблема потребно ново системско рјешење.

