Русија упозорила ОЕБС: Москва и Запад су на ивици војног сукоба

Русија је обавијестила чланице Организације за европску безбједност и сарадњу ОЕБС-а да су односи Москве и Запада на ивици директног војног сукоба, оцијенивши да је граница између политичке и „вруће“ фазе конфликта постала веома нејасна.
Изјавио је то јуче стални представник Русије при ОЕБС-у Дмитриј Пољански.
Он је рекао у интервјуу за РТ да је Русија упозорила западне земље на могући веома скори директни војни сукоб са Русијом.
"У суштини смо веома, веома близу директног војног сукоба, а граница је веома замагљена, тако да ће бити веома тешко утврдити да ли смо већ у врућој фази или не", навео је Пољански, пренијеле су РИА Новости.
Агенција наводи да је Русија посљедњих година осуђивала "невиђене активности" НАТО дуж руских западних граница, док је Алијанса проширивала своје иницијативе и називала их "одвраћањем руске агресије".
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је више пута да Русија не намјерава да напада земље НАТО.
Москва је више пута изразила забринутост због гомилања снага НАТО у Европи.
(Танјуг)
