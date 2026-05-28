Русија упозорила ОЕБС: Москва и Запад су на ивици војног сукоба

АТВ
28.05.2026 07:17

Руски војници шетају прије војне параде поводом Дана побједе у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Таnjug/AP Photo/Pavel Bednyakov, Pool

Русија је обавијестила чланице Организације за европску безбједност и сарадњу ОЕБС-а да су односи Москве и Запада на ивици директног војног сукоба, оцијенивши да је граница између политичке и „вруће“ фазе конфликта постала веома нејасна.

Изјавио је то јуче стални представник Русије при ОЕБС-у Дмитриј Пољански.

Он је рекао у интервјуу за РТ да је Русија упозорила западне земље на могући веома скори директни војни сукоб са Русијом.

"У суштини смо веома, веома близу директног војног сукоба, а граница је веома замагљена, тако да ће бити веома тешко утврдити да ли смо већ у врућој фази или не", навео је Пољански, пренијеле су РИА Новости.

Агенција наводи да је Русија посљедњих година осуђивала "невиђене активности" НАТО дуж руских западних граница, док је Алијанса проширивала своје иницијативе и називала их "одвраћањем руске агресије".

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је више пута да Русија не намјерава да напада земље НАТО.

Москва је више пута изразила забринутост због гомилања снага НАТО у Европи.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

