Најмање 10 студената погинуло у пожару у студенстком центру: Трагедија у Кенији

У пожару у студентском дому у централном региону Кеније, Накуру, погинуло је најмање 10 студената, саопштили су данас локални медији, позивајући се на полицију.
Тимови за хитне случајеве претраживали су студентски дом у женској академији Утумиши гдје је пожар избио око један сат ујутру по локалном времену, саопштила је радио-станица, позивајући се на Самуела Ндањија, регионалног команданта полиције, преноси Ројтерс.
Како се наводи, ватрогасци и полицајци су се заједно ангажовали како би се борили са пламеном и евакуисали друге ученике.
