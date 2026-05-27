МСП Русије о састанку Грушка са Додиком: Москва и Бањалука настављају тијесну сарадњу

27.05.2026 21:28

Gruško i Dodik sastanak u Moskvi
Фото: Iks/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Москви са замјеником руског министра спољних послова Александар Грушком.

О састанку Додика и Грушка огласило се и руско Министарство спољних послова.

"У наставку контаката остварених током посјете Александра Грушка Републици Српској у априлу, извршен је детаљан преглед стања билатералних односа, а подробно је размотрена и ситуација у вези са бх. питањем, укључујући проблем функционисања Канцеларије високог представника у БиХ", истакли су у саопштењу.

Додаје се да је постигнут договор о одржавању тијесне сарадње по свим покренутим питањима.

Састанку је присуствовао и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.

Милорад Додик

Русија

Александар Грушко

Москва

