МСП Русије о састанку Грушка са Додиком: Москва и Бањалука настављају тијесну сарадњу

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Москви са замјеником руског министра спољних послова Александар Грушком.
О састанку Додика и Грушка огласило се и руско Министарство спољних послова.
"У наставку контаката остварених током посјете Александра Грушка Републици Српској у априлу, извршен је детаљан преглед стања билатералних односа, а подробно је размотрена и ситуација у вези са бх. питањем, укључујући проблем функционисања Канцеларије високог представника у БиХ", истакли су у саопштењу.
Додаје се да је постигнут договор о одржавању тијесне сарадње по свим покренутим питањима.
Састанку је присуствовао и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
