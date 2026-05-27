Трамп: Нико неће контролисати Хормушки мореуз, санкције Ирану остају

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће Сједињене Америчке Државе имати надзор над Хормушким мореузом, али је нагласио да “нико неће контролисати тај пловни пут”, истичући да је то дио актуелних преговора.
Трамп је поновио став да Вашингтон “не разматра никакво ублажавање санкција” према Ирану, преноси Ал Џазира.
Током сједнице кабинета, осврнуо се и на Оман, који наводно учествује у преговорима о координацији управљања мореузом, поручивши да ће та држава “морати да се понаша као и сви остали”.
У одвојеном разговору за PBS News, амерички предсједник је нагласио да Иран неће добити ублажавање санкција у замјену за премјештање високо обогаћеног уранијума.
"Они ће се одрећи свог високо обогаћеног уранијума, али не због ублажавања санкција. Не, не, никако", рекао је Трамп.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да је остварен “одређени напредак” у преговорима с Ираном, уз оцјену да је “дипломација увијек прва опција”, али и упозорење да предсједник Трамп има и “друге опције” уколико договор не буде постигнут.
"Ако се споразум може постићи, желимо да се постигне. Мислим да је било одређеног напретка и интереса и видјећемо у наредним сатима и данима може ли се направити додатни искорак", рекао је Рубио новинарима.
Додао је да би Вашингтон “више волио преговарачки и дипломатски пут рјешења”, преноси Аваз.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Република Српска
9 ч4
Свијет
10 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
22
11
22
04
21
54
21
51
21
44
Тренутно на програму