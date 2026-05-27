Logo
Large banner

Мистерија у Бечу: Уже у степеништу, ученица у коми, ухапшен Швеђанин

Аутор:

АТВ
27.05.2026 20:50

Коментари:

0
Мистерија у Бечу: Уже у степеништу, ученица у коми, ухапшен Швеђанин
Фото: Tanjug

Драматичне сцене одиграле су се у уторак увече у бечкој четврти Ландштрасе (Landstraße): пажљива свједокиња вјероватно је спасила живот четрнаестогодишњој дјевојчици. Жена је око 21.35 часова позвала полицију након што је у степеништу зграде примијетила двије сумњиве особе са ужетом.

Када су полицајци стигли на лице мјеста, затекли су дјевојчицу из Беча без свијести и одмах започели пружање прве помоћи. Потом ју је преузела Хитна помоћ и превезла у болницу. Тамо је стављена у вјештачку кому, због чега још није могла бити саслушана. Њено стање је у сриједу било стабилно, преноси Хојте.

Швеђанин прије неколико дана допутовао у Беч

Ухапшен је и двадесетогодишњи Швеђанин који се такође налазио у степеништу зграде. Према информацијама листа „Хојте“, мушкарац је прије само неколико дана авионом допутовао у Беч.

„На основу досадашње истраге може се претпоставити да је двадесетогодишњак набавио уже и ставио га на располагање за покушај самоубиства“, саопштено је из прес-службе бечке полиције.

Много отворених питања за истражиоце

И даље није познато како су се њих двоје упознали. Истражиоце криминалистичке полиције занима и због чега је изабрана баш та стамбена зграда. Према досадашњим сазнањима, четрнаестогодишњакиња нема никакве везе са том адресом. Сада се детаљно провјеравају активности обоје на друштвеним мрежама.

Повезаност са случајем „Бијели тигар“?

Овај случај подсјећа на узнемирујуће међународне случајеве повезане са мрежом насиља и манипулације „764“. Како су медији раније извјештавали, чланови те групе наводно преко интернет платформи циљано манипулишу психички рањивим младим особама и подстичу их на самоповређивање или насилна дјела.

Посебно је потресан случај из Хамбурга, гдје је у јануару почело суђење наводном вођи те сцене под надимком „Бијели тигар“ (White Tiger). Младићу су на терет стављена 204 кривична дјела. Према наводима истражилаца, он је преко интернета вршио притисак на младе људе и подстицао их на сурова дјела.

Да ли у случају из Беча заиста постоји повезаност са том мрежом, за сада је и даље предмет истраге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Беч

Самоубиство

истрага

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић: Не отварамо само Голд институт, већ простор за нове идеје, сарадњу и пријатељства

Република Српска

Тришић Бабић: Не отварамо само Голд институт, већ простор за нове идеје, сарадњу и пријатељства

1 ч

0
Отворено Европско првенство у рафтингу

Остали спортови

Отворено Европско првенство у рафтингу

1 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

2 ч

0
Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

Регион

Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

2 ч

0

Више из рубрике

Полицијско ауто

Свијет

Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

2 ч

0
Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

Свијет

Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

2 ч

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци

Свијет

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

4 ч

0
САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Свијет

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

4 ч

0

  • Најновије

22

11

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

22

04

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

21

54

Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

21

51

Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

21

44

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner