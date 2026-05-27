Мистерија у Бечу: Уже у степеништу, ученица у коми, ухапшен Швеђанин

Аутор:АТВ
Коментари:0
Драматичне сцене одиграле су се у уторак увече у бечкој четврти Ландштрасе (Landstraße): пажљива свједокиња вјероватно је спасила живот четрнаестогодишњој дјевојчици. Жена је око 21.35 часова позвала полицију након што је у степеништу зграде примијетила двије сумњиве особе са ужетом.
Када су полицајци стигли на лице мјеста, затекли су дјевојчицу из Беча без свијести и одмах започели пружање прве помоћи. Потом ју је преузела Хитна помоћ и превезла у болницу. Тамо је стављена у вјештачку кому, због чега још није могла бити саслушана. Њено стање је у сриједу било стабилно, преноси Хојте.
Ухапшен је и двадесетогодишњи Швеђанин који се такође налазио у степеништу зграде. Према информацијама листа „Хојте“, мушкарац је прије само неколико дана авионом допутовао у Беч.
„На основу досадашње истраге може се претпоставити да је двадесетогодишњак набавио уже и ставио га на располагање за покушај самоубиства“, саопштено је из прес-службе бечке полиције.
И даље није познато како су се њих двоје упознали. Истражиоце криминалистичке полиције занима и због чега је изабрана баш та стамбена зграда. Према досадашњим сазнањима, четрнаестогодишњакиња нема никакве везе са том адресом. Сада се детаљно провјеравају активности обоје на друштвеним мрежама.
Овај случај подсјећа на узнемирујуће међународне случајеве повезане са мрежом насиља и манипулације „764“. Како су медији раније извјештавали, чланови те групе наводно преко интернет платформи циљано манипулишу психички рањивим младим особама и подстичу их на самоповређивање или насилна дјела.
Посебно је потресан случај из Хамбурга, гдје је у јануару почело суђење наводном вођи те сцене под надимком „Бијели тигар“ (White Tiger). Младићу су на терет стављена 204 кривична дјела. Према наводима истражилаца, он је преко интернета вршио притисак на младе људе и подстицао их на сурова дјела.
Да ли у случају из Беча заиста постоји повезаност са том мрежом, за сада је и даље предмет истраге.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
22
11
22
04
21
54
21
51
21
44
Тренутно на програму