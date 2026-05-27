Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

27.05.2026 19:50

Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Сједињене државе морају спријечити да иједан случај еболе уђе у земљу из Демократске Републике Конго, гдје је због епидемије досад обољело 900 људи, а сумња се на 220 смртних случајева, изјавио је у сриједу амерички државни секретар Марко Рубио, пише Ројтерс.

"Не можемо и нећемо допустити да иједан случај еболе уђе у Сједињене Државе“, поручио је Рубио предсједнику Доналду Трампу на састанку кабинета.

Напори за сузбијање у Африци

Рубио је појаснио да америчке агенције, укључујући Стејт департмент (State Department), Центре за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) те Министарство здравља, улажу велике напоре у сузбијање кризе на терену. Истакао је да је Вашингтон појачао помоћ погођеним земљама, првенствено ДР Конгу, како би се осигурало да се епидемија обузда на самом изворишту.

Уведена ограничења путовања

Као мјеру предострожности, амерички Центри за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) прошле су седмице увели 30-дневно ограничење уласка за путнике који су у посљедња 21 дан боравили у ДР Конгу, Уганди или Јужном Судану. Мјера обухвата и особе са сталним боравком, такозване власнике зелене карте. Уз то, путници из тих земаља пролазе додатне провјере на три америчка аеродрома.

