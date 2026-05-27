Бесплатни плацеви за младе брачне парове у Приједору

АТВ
27.05.2026 19:40

Фото: ATV

Гојко Тодоровић из Омарске отац је петоро дјеце. Након привременог рада у иностранству одлучио се вратити у родни крај. Као неко ко из прве руке зна колико су трошкови рјешавања стамбеног питања високи, истиче да је ова одлука прилика да млади остану у свом граду.

„Сматрам да је то фина помоћ и подршка за младе брачне парове од стране државе и од стране града. Мислим да ће то многима помоћи да крену неким правим путем и олакшање у самом старту да ће имати“, Гојко Тодоровић.

Иако је одлука подржана једногласно, током расправе наглашено је да правилник мора бити максимално праведан. Одборници су упозорили да се право на аплицирање према Закону о стварним правима треба одобрити искључиво онима који немају друге некретнине на територији Републике Српске.

„Да ли ту да водимо рачуна само о граду Приједору или би требало да водимо рачуна о имовини у читавој Републици Српској, да не би дошли у ситуацију да појединци имају значајне имовински картон у другим окалним заједницама“, Мирослав Бијелић, одборник СНСД-а у Скупштини града Приједора.

У правилнику су дефинисане категорије и основни услови, док ће конкретне локације бити утврђене у приједлогу правилника. Тренутно је у току детаљна анализа инфраструктуре у неколико приједорских насеља.

„Првих десет година од употребне дозволе када добију и када изграде одређени објекат неће моћи отуђити односно неће имати папире један кроз један када говоримо о земљишту, дакле тек након десет година. Имамо одређене рокове када говоримо о употребној дозволи када говоримо о самом почетку грађења то је годину и шест мјесеци“, рекао је Слободан Јавор, градоначелник Приједора.

Циљ ове одлуке је побољшати демографску слику града, у којем су у претходном периоду донијете мјере субвенционисања један одсто камате за младе и младе брачне парове за куповину прве некретнине.

Наизглед обична парцела ускоро би за неку од приједорких породица могла постати темељ за нови дом. На данашњем засједању Скупштине града одборници су једноглано усвојили Нацрт правилника о додјели бесплатних плацева за младе брачне парове и вишечлане породице.

Ова мјера Владе Републике Српске већ се спроводи у Баља Луци и Требињу, а данашњом одлуком и Приједор је кренуо у реализацију овог великог пројекта подршке онима којима је то најпотребније.

