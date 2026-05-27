Отворено Европско првенство у рафтингу

АТВ
27.05.2026 20:35

Фото: ATV

У Бањалуци је вечерас отворено Европско првенство у рафтингу "Бањалука - Врбас 2026". Бањалука ће до суботе, 30. маја, бити домаћин 30 рафтинг екипа из 15 репрезентација из Европе и поново ће потврдити своје мјесто на мапи врхунских спортских догађаја.

Са учесницима из 15 држава, четири организације Европског и три Свјетског првенства, Бањалука је доказала да је рафтинг дестинација број један на свијету, изјавио је предсједник Рафтинг клуба "Кањон" Александар Пастир.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је у обраћању на отварању да је Европско првенство у рафтингу у Бањалуци доказ да се добром организацијом могу савладати све препреке.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да се овом спортском манифестацијом Бањалука позиционирала на свјетској спортској мапи.

Градски менаџер у Бањалуци Мирна Савић Бањац поздравила је учеснике овог спортског догађаја и нагласила да Градска управа подржава ово такмичење већ годинама.

Свечаности у Рафтинг центру "Кањон" у Карановцу присуствовали су и представници Владе Републике Српске, града Бањалука, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, представници спортског и друштвеног живота.

