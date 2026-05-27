Пастир: Свјетска смо рафтинг дестинација број један

АТВ
27.05.2026 20:51

Са учесницима из 15 држава, четири организације Европског и три Свјетског првенства, Бањалука је доказала да је рафтинг дестинација број један на свијету, изјавио је предсједник Рафтинг клуба "Кањон" Александар Пастир.
Пастир је новинарима у Карановцу, уочи отварања четвртог Европског првенства, рекао да ће на овом престижном такмичењу наступити 38 тимова.

Он је захвалио Влади Републике Српске, граду Бањалука и свим институцијама који су помогли ово такмичење, те позвао грађане да дођу да гледају престижна такмичења на Врбасу.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је рафтинг најбољи примјер како добра организација и слога савлада дивљину какву има Врбас, односно показује да је могуће ријешити сваки проблем.

"Сама такмичења која су иза нас говоре да имамо капацитет, да смо добри домаћини и желим свим учесницима много среће, да безбједно протекне ово европско такмичење, а ми се увијек стављамо на располагање да будемо домаћини оваквих манифестација", рекао је Минић.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић захвалио је организатору Александру Пастиру на томе што је Бањалука на рафтинг мапи свијета међу најважнијим дестинацијама и зато што она сваког дана, не само да је препознатљивија, да развија спорт, него развија и пријатељство.

"Ако ћемо рећи да имамо амбасадоре, онда су рафтери велики амбасадори Бањалуке и Републике Српске. Ми смо поносни и наставићемо да подржавамо све оно што они раде", рекао је Стевандић.

Бањалука ће до суботе, 30. маја, бити домаћин 30 рафтинг екипа из 15 репрезентација из Европе и поново ће потврдити своје мјесто на мапи врхунских спортских догађаја, преноси Срна

