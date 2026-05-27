Logo
Large banner

РиТЕ Угљевик добио нови багер

Аутор:

АТВ
27.05.2026 21:27

Коментари:

0
Sany Sy 125oh стигао на РиТЕ Угљевик
Фото: Srna

На површинском копу угљевичког Рудника вечерас је у рад пуштен нови багер "Sany Sy 125oh".

„ Са њим очекујемо да ћемо имати побољшање у смислу производње угља и да ће нам додатно олакшати ове проблеме које имамо. Наравно, ово је само један у низу рјешавања текућих проблема. Сада радимо на подручју Истока 1. Значи радимо на откопу угља са њим. Овд‌је имамо те три етаже у правцу Истока 1. Паралелно у правцу са њим изводе се радови и на Истоку 2. Принцип функционисања идентичан, проблема има и на једној и на другој страни, али надамо се да ћемо наћи рјешење за све проблеме и да ћемо олакшати процес производње и стабилизовати производњу електричне енергије“, рекао је извршни директор за развој Рудника Небојша Цвјетковић.

Свечаном пуштању у рад присуствовао је и вршилац дужности генералног директора "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић који је рекао да је у рад на овом руднику пуштен трећи багер који је нов и стигао је прије неколико седмица.

Он је нагласио да је постоји потреба за додатном, континуираном набавком механизације.

„Данас смо у исправност пустили трећи багер, који је нов, који је дошао прије пар нед‌јеља и дошли су кинески представници извршили обуке радника. Оно што је важно рећи јесте да постоји континуирана потреба за набавком нове механизације и управа РиТЕ Угљевик ме упознала да су нашли финансијски модел да уз нашу подршку набавимо још пет нових дампера и биће потребна још два већа багера и један мањи багер“, рекао је Петровић.

Петровић је додао да кориштењем законских околности Републике Српске и БиХ, биће извршено додатно опремање са потребном механизацијом.

„Морам да кажем да набавка овог багера не траје мјесец, два, процедура набавке је и по три до четири мјесеца и док он дође и док се уговори је до 12 мјесеци“, рекао је Петровић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РиТЕ Угљевик

багер

Лука Петровић

Небојша Цвјетковић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хотел Требиње

Економија

Требиње – гради се све више хотела

2 ч

0
Швајцарска више није центар богатства, изгубили су трку

Економија

Швајцарска више није центар богатства, изгубили су трку

3 ч

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел

Економија

Падају цијене нафте

5 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте у паду

12 ч

0

  • Најновије

22

11

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

22

04

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

21

54

Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

21

51

Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

21

44

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner