РиТЕ Угљевик добио нови багер

На површинском копу угљевичког Рудника вечерас је у рад пуштен нови багер "Sany Sy 125oh".
„ Са њим очекујемо да ћемо имати побољшање у смислу производње угља и да ће нам додатно олакшати ове проблеме које имамо. Наравно, ово је само један у низу рјешавања текућих проблема. Сада радимо на подручју Истока 1. Значи радимо на откопу угља са њим. Овдје имамо те три етаже у правцу Истока 1. Паралелно у правцу са њим изводе се радови и на Истоку 2. Принцип функционисања идентичан, проблема има и на једној и на другој страни, али надамо се да ћемо наћи рјешење за све проблеме и да ћемо олакшати процес производње и стабилизовати производњу електричне енергије“, рекао је извршни директор за развој Рудника Небојша Цвјетковић.
Свечаном пуштању у рад присуствовао је и вршилац дужности генералног директора "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић који је рекао да је у рад на овом руднику пуштен трећи багер који је нов и стигао је прије неколико седмица.
Он је нагласио да је постоји потреба за додатном, континуираном набавком механизације.
„Данас смо у исправност пустили трећи багер, који је нов, који је дошао прије пар недјеља и дошли су кинески представници извршили обуке радника. Оно што је важно рећи јесте да постоји континуирана потреба за набавком нове механизације и управа РиТЕ Угљевик ме упознала да су нашли финансијски модел да уз нашу подршку набавимо још пет нових дампера и биће потребна још два већа багера и један мањи багер“, рекао је Петровић.
Петровић је додао да кориштењем законских околности Републике Српске и БиХ, биће извршено додатно опремање са потребном механизацијом.
„Морам да кажем да набавка овог багера не траје мјесец, два, процедура набавке је и по три до четири мјесеца и док он дође и док се уговори је до 12 мјесеци“, рекао је Петровић.
