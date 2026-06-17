Два удеса у неколико метара на брзом путу код Бањалуке - колапс у саобраћају

Аутор:АТВ
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На брзој цести Бањалука – Клашнице, у дијелу гдје се изводе радови, дошло је до саобраћајне несреће која је изазвала колапс у овом дијелу магистралног пута.
Како јављају читаоци "Српскаинфо" колоне су непрегледне и нема изгледа када ће бити овај дио пута бити проходан према Клашницама.
"Хаос је на брзој цести, колона је до Приједорске петље. Овај дио треба избјегавати јер су се у пар метара догодиле двије саобраћајне несреће, док је десетак аутомобила кренуло у контра смјеру", наводи саговорник.
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Како истиче возачима се савјетује да иду старим алтернативним путем према Лакташима, односно кроз насеље Лазарево, како би избјегли гужву на брзој цести.
Подсјећамо, од Приједорске петље до Клашница изводе се радови на санацији коловоза и изградње надвожњака у Трну, због чега се свакодневно стварају колоне у овом дијелу магистралног пута.
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