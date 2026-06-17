Детаљи акције "Фабиа": Пронађени мобилни телефони и СИМ картице

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Полицијски службеници Полицијске управе Требиње и Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске су током 16. јуна 2026. године, на подручју општине Билећа, реализовали оперативну акцију „ФАБИА“.
У оквиру поменуте акције лишена су слободе лица иницијала М.В., Р.В. и А.В. због постојања основа сумње да су починила кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ из члана 207. став 3. Кривичног законика Републике Српске. За лицем иницијалима Г.С. полицијски службеници су расписали распис о трагању због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“ из члана 207. став 3. Кривичног законика Републике Српске.
Хроника
АТВ незванично сазнаје: Ово су лица ухапшена у акцији "Фабија"
Током јучерашњег дана полицијски службеници су извршили претресе на шест локација којом приликом је одузето више мобилних телефона, СИМ картица као и других предмета и трагова који ће послужити у доказивању наведеног кривичног дјела.
У ранијим активностима у оквиру акције полицијски службеници су одузели 7.46 кг зељасте биљне материја која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу марихуану.
У активностима је учествовала и Жандармерија Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Све активности су спроведене под надзором Окружног јавног тужилаштва у Требињу, саопштено је из ПУ Требиње.
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