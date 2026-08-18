Преминуо архимандрит Сава Ристић

Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи сабрат и игуман манастира Раче, архимандрит Сава Ристић, упокојио се 16. августа, у 88. години живота.
У манастиру Рачи провео је више од шест деценија, а посљедње године живота већим дијелом је служио у манастирском метоху на Тари, посвећеном свим српским светитељима.
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"На дан упокојења, након Свете Литургије и Светог Причешћа, архимандрит Сава је време проводио у разговору са вјерним народом и гостима. У вечерњим сатима осјетио је слабост, а након неколико часова је преминуо", наводи се у саопштењу Епархије Жичке СПЦ, а преноси агенција РИНА.
Архимандрит Сава рођен је 14. маја 1939. године у селу Манастирица код Петровца на Млави. Монашки живот започео је 1954. године у манастиру Витовници, а двије године касније прешао је у манастир Драчу, гдје га је замонашио његов духовни отац, игуман Хризостом Пајић.
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Са њим је касније служио у манастирима Руденица и Рача. У Рачи је 1963. године рукоположен за јеромонаха и постављен за намјесника манастира, а исте године постао је и парох манастирске парохије у Рачи и Солотуши.
Након упокојења архимандрита Хризостома, 1995. године постављен је за старјешину Манастира Раче. Током свог старјешинства наставио је рад свог духовног оца и значајно допринио уређењу и развоју манастирског комплекса.
"Довршио је изградњу великог конака са ризницом и библиотеком, а на манастирским лукама и јазу изграђен је и рибњак за узгој пастрмке и шарана. Водени потенцијал манастирског јаза искоришћен је и за изградњу мале хидроелектране", додаје се у саопштењу Епархије Жичке.
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Од 2016. године архимандрит Сава је већим дијелом боравио и служио у метоху Манастира Раче на Тари. Управо тамо је на дан свог упокојења служио Свету Литургију.
Архимандрит Сава остаће упамћен као један од најдуговјечнијих монаха и старјешина Манастира Раче, у коме је као сабрат и игуман провео више од 63 године.
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