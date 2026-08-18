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Малољетници (14) слао поруке путем Снепчета, па насрнуо на њу у аутомобилу: Одређен му притвор

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 08:54

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ухапшена жена лисице на рукама затвор
Фото: Pexel/ Ron Lach

Основни суд у Урошевцу одобрио је захтјев Основног тужилаштва и одредио притвор осумњиченом за сексуални напад на четрнаестогодишњу дјевојчицу.

Према наводима суда, напад се догодио у недјељу на путу Урошевац - Гњилане, када је осумњичени, како се сумња, током вожње непримјерено додиривао малољетницу. Претходно су, како се наводи, комуницирали путем друштвене мреже "Снепчет", гдје јој је упућивао непримјерене коментаре.

У једном тренутку, малољетница је, како би се заштитила, затражила да заустави аутомобил на бензинској станици, наводно како би отишла до тоалета. Чим је ушла у објекат, почела је да дозива помоћ и успјела да обавијести полицију.

Полиција је убрзо интервенисала и ухапсила осумњиченог, чиме је, према наводима суда, спријечено да ситуација прерасте у још озбиљнији напад.

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У саопштењу Основног суда у Урошевцу наводи се да је малољетница након догађаја претрпјела страх и узнемиреност, због чега је затражила љекарску помоћ. О њеном стању, како је наведено, постоје и медицински извјештаји Опште болнице - Ургентног центра у Урошевцу.

Суд је, након разматрања захтјева тужилаштва и околности случаја, осумњиченом одредио мјеру притвора, док ће истрага о наводима против њега бити настављена.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Снепчет

Притвор

малољетница

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