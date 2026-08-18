Крвнички тукао супругу, па кад је угледао полицију ухватио сјекиру

Аутор:АТВ редакција
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У београдском насељу Угриновци у недјељу је дошло до тешког случаја породичног насиља. Р. К. (38) физички је напао своју супругу А. К. (32), а потом јој запријетио сјекиром, сазнаје "Телеграф".
Према незваничним информацијама, инцидент се догодио у породичној кући након вербалне расправе.
Р. К, који је био под дејством алкохола, насрнуо је на супругу и више пута је ударио песницама по глави и тијелу.
Ситуација је постала још драматичнија када је на позив уплашене жене на мјесто догађаја стигла полицијска патрола.
Када је угледао полицајце, осумњичени је узео сјекиру и кренуо према супрузи, пријетећи јој да ће је убити.
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Припадници МУП-а брзо су реагирали, разоружали осумњиченог и савладали га прије него што је дошло до тежих посљедица.
Након хапшења, Р. К. је по налогу тужилаштва одређено задржавање до 48 сати, а против њега је поднесена кривична пријава због кривичног дјела насиље у породици.
Даљњу истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду, пише поменути портал.
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