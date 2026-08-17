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Умро Андрија Ђокић, прекинуто првенство Србије

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 20:32

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Тринаестогодишњи Андрија Ђокић је усљед трагичног пада одвезен у Ургентни центар, али је подлегао повредама. Иако Савез није објавио његово име, према информацијама медија, ријеч је о младићу који је био велики таленат српског коњичког спорта.

Млади Андрија је трећег дана такмичења доживио пад, након чега је одвезен у Ургентни центар, али је подлегао повредама. Савез се од овог дјечака опростио емотивним ријечима:

„Ријечи су немоћне пред болом због огромне трагедије која се догодила у суботу, 15. августа, када је наш млади такмичар изгубио живот током Отвореног првенства Србије у прескакању препона у Ковилову.

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Шок, тишина и бол због ненадокнадивог губитка који осјећају његова мајка, породица, пријатељи, тренери, колеге такмичари, читава коњичка заједница и сви који су га познавали не могу се описати.

Савез за коњички спорт Србије чини све да буде подршка и ослонац у болу мајци која је изгубила своје дијете и то је изнад свега наш приоритет.

Такмичење је организовано уз примјену важећих правила и прописа, као и уз обезбјеђивање предвиђених мјера за одржавање ове врсте спортског догађаја, укључујући и дежурну љекарску екипу која је одмах пружила прву помоћ.

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У потпуности сарађујемо са надлежним институцијама у утврђивању свих околности и стављамо им на располагање сву документацију и информације којима располажемо.

Никакво објашњење, анализа или прича неће умањити бол нити промијенити ову тешку стварност. Позивамо све људе да се, по објављивању датума сахране, окупимо у што већем броју и испратимо га онако како заслужује.

Учинићемо све да се име и живот нашег анђела никада не забораве.“

(Блиц)

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Тагови :

Андрија Ђокић

Коњички спорт

Савез за коњички спорт Србије

трагедија

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