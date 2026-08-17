Умро Андрија Ђокић, прекинуто првенство Србије

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тринаестогодишњи Андрија Ђокић је усљед трагичног пада одвезен у Ургентни центар, али је подлегао повредама. Иако Савез није објавио његово име, према информацијама медија, ријеч је о младићу који је био велики таленат српског коњичког спорта.
Млади Андрија је трећег дана такмичења доживио пад, након чега је одвезен у Ургентни центар, али је подлегао повредама. Савез се од овог дјечака опростио емотивним ријечима:
„Ријечи су немоћне пред болом због огромне трагедије која се догодила у суботу, 15. августа, када је наш млади такмичар изгубио живот током Отвореног првенства Србије у прескакању препона у Ковилову.
Друштво
Теслићки навијачи покренули хуманитарну акцију за породицу Николић
Шок, тишина и бол због ненадокнадивог губитка који осјећају његова мајка, породица, пријатељи, тренери, колеге такмичари, читава коњичка заједница и сви који су га познавали не могу се описати.
Савез за коњички спорт Србије чини све да буде подршка и ослонац у болу мајци која је изгубила своје дијете и то је изнад свега наш приоритет.
Такмичење је организовано уз примјену важећих правила и прописа, као и уз обезбјеђивање предвиђених мјера за одржавање ове врсте спортског догађаја, укључујући и дежурну љекарску екипу која је одмах пружила прву помоћ.
Кошарка
Јокић на прагу новог рекорда и историје НБА лиге
У потпуности сарађујемо са надлежним институцијама у утврђивању свих околности и стављамо им на располагање сву документацију и информације којима располажемо.
Никакво објашњење, анализа или прича неће умањити бол нити промијенити ову тешку стварност. Позивамо све људе да се, по објављивању датума сахране, окупимо у што већем броју и испратимо га онако како заслужује.
Учинићемо све да се име и живот нашег анђела никада не забораве.“
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
54
22
42
22
42
22
21
22
18
Тренутно на програму