Гужва код Ауди сервиса: Скида се асфалт, саобраћај успорен

Аутор:АТВ редакција
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Из правца Акване тренутно није могуће скренути десно, док је из правца Борика ка Ауди сервису саобраћај сведен на само једну траку, јавља репортер АТВ-а.
У току су радови на скидању асфалта, због чега су се створиле огромне гужве.
Возачима који планирају да иду у овом правцу савјетујемо да, уколико могу, изаберу алтернативну трасу и избјегну ову дионицу.
Подсјећања ради, недавно је отворена привремена кружна раскрсница на овом потезу. Семафори су уклоњени, те постављена привремена конструкција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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