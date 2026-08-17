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Гужва код Ауди сервиса: Скида се асфалт, саобраћај успорен

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 20:29

Коментари:

6
Ауди сервис гужва колапс у саобраћају
Фото: ATV

Из правца Акване тренутно није могуће скренути десно, док је из правца Борика ка Ауди сервису саобраћај сведен на само једну траку, јавља репортер АТВ-а.

У току су радови на скидању асфалта, због чега су се створиле огромне гужве.

Возачима који планирају да иду у овом правцу савјетујемо да, уколико могу, изаберу алтернативну трасу и избјегну ову дионицу.

Подсјећања ради, недавно је отворена привремена кружна раскрсница на овом потезу. Семафори су уклоњени, те постављена привремена конструкција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кружни ток

Раскрсница код Ауди сервиса

колапс

гужва у саобраћају

Бањалука

Возачи

Коментари (6)

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