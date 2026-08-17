Од 800.000 до скоро два милиона КМ: Љетна позорница у Бањалуци све скупља

Аутор:Марија Милановић
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Љетна позорница, односно студентски парк, како се још назива, од првобитних 800.000 КМ, које су нестале без трага попела се на милионски трошак.
Тако је градоначелник Драшко Станивуковић, за овај пројекат од Скупштине града Бањалука 2023. године добио 800.000, а које су нестале. Да, нестале, утрошене на друге пројекте или нешто друго, за сада непознато јавности.
У међувремену порасли су и трошкови, свјетске неприлике, сукоби у свијету, климатске промјене, и све оно што је довело до поскупљивања материјала, двије године касније, 2025. за љетну позорницу расписана је јавна набавка, скоро за дупло већу цијену од оне првобитне, а која је износила 1.520.561,14 КМ са ПДВ-ом.
Али то није све. Додатним и непредвиђеним радовима се никад не зна нити им има краја.
Подсјећамо, Град Бањалука покренуо је још један поступак јавне набавке за извођење електроинсталатерских радова на љетној позорници код амфитеатра, а чиме улази у нову фазу завршетка овог пројекта на обали Врбаса. Бар се тако планирало.
Процијењена вриједност радова износи 165.823 КМ без ПДВ-а.
Горе наведена набавка је требала бити и посљедња, али стигла је и нова.
Прије неколико дана, тачније, 11.08. расписана је и нова јавна набавка на име додатних и непредвиђених радова на изградњи љетне позорнице код Правног факултета у износу од 291.965,71 КМ са ПДВ-ом.
Од првобитних 800.000 КМ изградња љетне позорнице грађане Бањалуке коштаће скоро 2 милиона КМ или прецизније 1.978.349,85 КМ.
За овај новац надамо се да ће Бањалучани имати и посебан угођај и новитете с обзиром да већина њих у најтоплијим данима овог љета није имала оне основне потребе, попут воде.
У Бањалуци иако воде нема, код неких чешће, код неких на срећу ријеђе, бетона не мањка, а како ће изгледати најновији пројекат Града и да ли ће до свечаног отварања „искочити“ још нека нова и додатна набавка, видјећемо ускоро.
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