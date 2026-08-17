БинБин открио разлог напуштања Бањалуке

Аутор:Магдалена Глигић
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Компанија БинБин престаје са пословањем у Бањалуци, а као примарни разлог наводе "економску неоправданост даљег пословања".
"Тренутни обим кориштења услуге и остварени приходи, у односу на оперативне трошкове, више не омогућавају дугорочно одржив наставак пословања на овом тржишту", наводе у саопштењу.
Како истичу, поред економских показатеља, на пословање су током претходног периода утицале и одређене околности које су значајно отежавале свакодневно функционисање сервиса.
Додају да су у Бањалуку дошли са намјером да дугорочно развијају концепт урбане микромобилности и инвестирају у квалитетнији, доступнији и савременији начин кретања грађана.
Бања Лука
Из Бањалуке одлази БинБин
"Пројекат је од самог почетка подразумијевао одређене услове, права и међусобне договоре који су представљали важну основу за одрживост пословног модела. Нажалост, током реализације пројекта дио првобитно предвиђених услова и договорених рјешења није реализован у очекиваном обиму и динамици. Такве околности су компанију временом довеле у неповољнији оперативни и пословни положај од онога на којем је заснована почетна одлука о инвестирању и уласку на тржиште Бањалуке", тврде они.
Према њиховим ријечима, у Бањалуци су инвестирали приближно 70.000 КМ у изградњу и постављање наткривених стајалишта намијењених бициклима и електричним ромобилима.
Додају да је компанија била изложена и негативном публицитету и притиску, што је, уз остале факторе, довело до нарушавања репутације и имиџа бренда, иако дио околности које су довеле до такве перцепције није био у директној контроли компаније.
"Након сагледавања цјелокупне ситуације, комбинација економске неодрживости, неостварених пројекција на којима је пројекат првобитно заснован те негативног утицаја таквих околности на пословање и репутацију компаније довела је до закључка да наставак пословања БинБина у Бањалуци више није оправдан", навели су из компаније.
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