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Чудна ситуација у Бањалуци - задимио шахт

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:57

Коментари:

1
Дим избија из шахта у Бањалуци
Фото: Срна

Необична ситуација забиљежена је данас у бањалучком насељу Нова Варош, гд‌је из шахта у Улици Првог крајишког корпуса излази дим.

Како се може вид‌јети на фотографији, дим се шири из шахта, а у Ватрогасно-спасилачкој бригади Бањалука наводе да је ријеч о могућим испарењима.

Из ватрогасне службе за сада нису могли потврдити о чему је тачно ријеч, преноси "Срна".

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Тагови :

шахт

Бањалука

Коментари (1)

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