Чудна ситуација у Бањалуци - задимио шахт

Аутор:АТВ редакција
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Необична ситуација забиљежена је данас у бањалучком насељу Нова Варош, гдје из шахта у Улици Првог крајишког корпуса излази дим.
Како се може видјети на фотографији, дим се шири из шахта, а у Ватрогасно-спасилачкој бригади Бањалука наводе да је ријеч о могућим испарењима.
Из ватрогасне службе за сада нису могли потврдити о чему је тачно ријеч, преноси "Срна".
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