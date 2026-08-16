Пилићи угинули, поврће пропало: Анђа у сузама сабира штету због рестрикција воде

Аутор:Магдалена Глигић
Коментари:0
Данима воде нема Анђа Бороја из Мишиног Хана. Штету ће тек да сабира. Посјетила ју је екипа АТВ-а.
Окупљеним мјештанима поткозарских насеља придружила се и Анђа Бороја. Како каже муке дијели са комшијама. Воде нема, откуд да је набави више ни не зна. Уморна од сналажења жали своје животиње више него себе. На помен њихове патње лије сузе.
"Мени је жао живине жао а ја срце још слаба требам се и ја туширати а немам. Боли ме за сав народ, и за ову жену и за дјечицу. Боли. Да ти је само кући доћи ти би плакала", каже Анђа за АТВ
И отишли смо. Затекли смо празну бурад, суве славине, жедну стоку и угинуле пилиће.
"Оних осам животиња, мене душа боли. То је на овој врућини и кризи тешко одхранити ја сам их осморо бацила. Ено сад још четворо. И шта бих да почну козе крепавати?", прича кроз сузе Анђа и додаје:
"Све су празне. Празне. Не знам гдје ћу ја вечерас по воде".
Нажалост то није једина штета страдала је и башта. Паприке су изгорјеле јер их Анђа данима није имала чиме залити. Најгоре од свега је што су надлежни на проблеме мјештана овог насеља одлучили затворити очи.
Цивилна заштита Града Бањалука прича Бороја није уступила нити једну цистерну са водом када су је тражили. Мјештани су препуштени сами себи и још једну ноћ у низу по свему судећи провешће без воде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
36 мин0
Бања Лука
2 ч0
Бања Лука
5 ч7
Бања Лука
9 ч9
Најновије
Тренутно на програму