Кошарац: Конаковићев брод незаустављиво тоне

Аутор:АТВ редакција
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Сваки нови иступ Дине Конаковића не свједочи ничему другом осим његовом очајничком покушају да поправи пропали углед и политички рејтинг, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
"Узалуд покушава. Конаковићев политички брод незаустављиво тоне, а октобар се ближи. Ми нисмо криви за Конаковићеву политичку пропаст, ма колико се он упињао да нападима на Милорада Додика, СНСД и Српску придобије жељену пажњу све малобројнијег гласачког тијела. Највећа иронично лежи у томе што је Конаковић, не схватајући то, постао један од најбољих политичких савезника Српске", рекао је Кошарац за Срну.
Све што смо хтјели на заједничком нивоу, каже Кошарац, урадили смо, све што радимо - радићемо и даље.
"А што нас Конаковић више напада, то нам само олакшава посао. Сваког дана Конаковића на власти - мање је БиХ. Зато само нека настави, одлично му иде", закључио је Кошарац реагујући на Конаковићеву видео-поруку упућену, како је рекао, грађанима РС.
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