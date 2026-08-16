Игор Додик: Посебну пажњу посветити положају Срба у Федерацији

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик изјавио је данас у Мостару да је важно бринути о српском народу гдје год да живи, а посебно о положају Срба у Федерацији БиХ (ФБиХ).
"Наши људи, гдје год живјели, заслужују пажњу, подршку и бригу о њиховим правима и интересима. Посебно је важно водити рачуна о положају Срба у ФБиХ, о очувању њихових права, равноправности и могућности да остану и опстану на својим огњиштима", рекао је Додик.
Он је данас у Мостару разговарао са руководством и члановима Градског одбора СНСД-а, те представницима општинских одбора ове странке у Стоцу и Равном о њиховом раду и активностима које предстоје, као и о положају Срба у овим срединама, пише "Срна".
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