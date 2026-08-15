Каква су очекивања од будућег амбасадора САД у БиХ?

Аутор:Маријана Ивељић
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На пут ка БиХ ускоро би требало да крене бивши амерички генерал, Роналд Џонсон.
Предсједништво БиХ дало је позитиван одговор на захтјев за агреман. Чека се амерички Сенат. Ко је Роналд Џонсон и каква су очекивања од њега?
Бољу сарадњу са новим америчким амбасадором у БиХ од претходног, очекују највиши функционери у Српској. Шаље га, кажу нова америчка администрација која реално посматра стање.
"Нисмо ми у милости Америке, већ је Америка само постала реална. Међутим, нећу да искључим да радимо на томе да будемо у милости", каже премијер Српске Саво Минић и додаје:
"Доласком предсједника САД Доналда Трампа на власт промијењена америчка политика према Републици Српској, почевши од укидања санкција, па до успостављања пројеката који ће ускоро бити реализовани од америчких компанија, све то полако долази на нормалу".
Иако је бивши амбасадор САД-а Мајкл Марфи стао иза многих поступака које је бошњачка страна повлачила, гурао правосуђе у поступак против предсједника Републике Српске, Бошњаци сматрају да се није радило о самовољи већ да је народ у БИХ склон спекулацијама.
Од новог будућег амбасадора Ћамил Дураковић не очекује велике промјене.
"Мислим да ту неће доћи до неког индивидуалног пријатељства у контексту да ће овај амбасадор моћи урадити у корист једног, другог или трећег народа како се то код нас по природи навија мислећи да ће доћи један чико који се зове амерички амбасадор и ријешити наше све наше проблеме у БиХ", рекао је Дураковић.
Хрвати очекују да ће нови амерички амбасадор допринијети стабилизацији односа у БиХ, али и прекинути праксу самовоље и наметања.
"Очекујем максимално позитиван однос према БиХ сукладно ономе што је већ администрација најавила, значи да више неће учествовати у разградњи нација у наметању рјешења, него да ће потицати договор домаћих актера одабраних од конститутивних народа и свих грађана БиХ", поручује Маринко Чавара.
"Пустињски штит", "Пустињска олуја", "Ирачка слобода", операције су у којима је учествовао Роналд Џонсон будући амбасадор САД-а у БиХ.
Војну каријеру почео је у маринцима 1980. године. Ријеч је о особи која долази из војног свијета и стручњак је за међународну безбједност. Ово ће му бити прва амбасадорска позиција. Вјеродостојно ће проводити обрисе спољне политике садашње америчке администрације, сматрају аналитичари.
"Ево ова администрација је заузела став да се неће уплитати не само у БиХ него било гдје. Тако да можемо очекивати један потпуно другачији приступ када говоримо о томе. Наравно они ће износити своја виђења и ставове везано за ситуацију у БиХ у капацитету у којем су присутни с обзиром на то да су они и креатори и гарант Дејтонског мировног споразума", рекао је Милош Шолаја из Центра за међународне односе.
Предсједништво БиХ дало је агреман Роналду Џонсону. Тек након што амерички Сенат потврди номинацију слиједи формално именовање у САД-у а потом Џонсон може доћи у БиХ и проћи дипломатско-протоколарну процедуру акредитовања. Предајом акредитивног писма предсједништву БиХ формално ступа на дужност амбасадора САД у БиХ.
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